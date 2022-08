Zonder sleutelspelers jagen de Red Dragons op ticket voor EK volleybal 2023

De Belgische mannenploeg moet in zijn EK-kwalificatiepoule voorbij de Faröer en Estland. Normaal moesten deze maand nog twee wedstrijden volgen tegen Israël, maar om politieke redenen mag Oekraïne het EK niet mee organiseren en werd Israël aangeduid als vervanger, dat dan als co-organisator rechtstreeks geplaatst is. De Faröer (43ste op de Europese CEV-ranking) moet een haalbare kaart zijn voor de Belgen (CEV 14).

“We hebben geen informatie over die ploeg”, merkt Zanini op. Estland volgt in de ranking op de 23ste plaats, maar meldt zich straks met zijn sterkste spelers. En dat is bij de Red Dragons niet het geval.

“Het werd mij anders voorgesteld”, knikt Zanini, die teert op een indrukwekkend palmares als clubcoach in Italië, Frankrijk en Polen, en als bondscoach in Slovakije, Turkije en Kroatië. “Het zou een ideale mix zijn van gevestigde waarden in topclubs en jong opkomend talent. Dat trok mij aan. Maar voor de start van de Golden League meldden plots te veel sleutelspelers af. Door al die afzeggingen is de basis van de huidige Red Dragons een grote groep jong talent zonder ervaring. Groene Red Dragons dus.”

Zanini wil echter niet bij de pakken blijven zitten. De Red Dragons vragen tijd, maar die krijgen ze niet. “We moeten ons plaatsen voor het EK.”

Net zoals in de Golden League zal Seppe Van Hoyweghen (21) de Red Dragons dirigeren aan de pass, met Liam Mc Cluskey (20) als stand-in. In het midden staan Lennert Van Elsen (21) en Lou Kindt (25). Ferre Reggers (19) is de hoofdaanvaller, Martin Perin (19) is de libero. De Red Dragons staan voor hete vuren.