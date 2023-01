Zonder rugpijn troeft Van der Poel zijn eeuwige rivaal wel af in Benidorm

Mathieu van der Poel won de wereldbekerwedstrijd in Benidorm na een heerlijk potje ‘uitremmen’ met Wout van Aert. De twee waren een uur lang aan elkaar gewaagd. “We deden allebei serieuze inspanningen”, vertelde Van der Poel. “Een paar keer misten we onze bocht doordat we zo in duel waren. Ik denk niet dat Wout nog verwachtte dat ik hem in het laatste bosje voorbij zou komen.”

Het was de vierde zege van Van der Poel dit seizoen. In de onderlinge duels heeft Van Aert nog steeds het voordeel (6-4), maar mentaal is dit een opsteker. “Of ik nu in het voordeel ben? Ik denk niet dat dit een waardemeter was voor het WK”, zei de Nederlander. “Dit parcours was atypisch, in Hoogerheide krijgen we een heel andere wedstrijd. We gaan dan ook anders voorbereid zijn. We hebben allebei nog stevig getraind de voorbije week.”

Maar deugd deed het natuurlijk wel, nog eens winnen. “Ik ben vooral blij dat het beter ging met mijn rug. Dat is het belangrijkst. Over mijn conditie maakte ik me nooit zorgen.”

Tactische fout

Van Aert had op zich best genoten van de cross in Benidorm. Veel volk en een spannende strijd. “Alleen wil je natuurlijk liever zelf winnen”, zei hij. Onze landgenoot vond dat hij de nederlaag bij zichzelf moest zoeken. “Ik baal ervan hoe ik het tactisch heb aangepakt.”

Wat deed hij dan fout? “Ik had de koers iets zwaarder moeten maken. Ik heb het parcours een beetje overschat, het was lichtlopender dan gedacht. Ik had vroeger moeten proberen om het verschil te maken en van eigen kracht uitgaan.”

In de kerstperiode bleek hij meestal de betere van Van der Poel. Spaarde hij zijn tegenstander deze keer te veel? Dat kan een duur foutje zijn, want op deze manier gaf hij zijn twijfelende rivaal nieuwe moed. “Ik neem aan dat het hem deugd zal doen, maar ik heb hier zelf geen slecht gevoel aan over gehouden”, protesteerde Van Aert. “Ik heb heel zwaar getraind de afgelopen twee weken en ben blij dat ik toch goede benen had. Dat neem ik mee naar de volgende twee wedstrijden.”

Van Aert rijdt zaterdag nog in Hamme, zijn laatste wedstrijd is het WK. Hij beweert dat hij met hetzelfde gevoel en dezelfde ambitie zal afreizen naar Hoogerheide. “Er is hier niets gebeurd dat ik niet had verwacht.”

Misschien moest Van Aert gewoon blij zijn dat hij niet is gevallen in de eindsprint, want dat scheelde niet veel. “Het was met de moed der wanhoop dat ik nog iets probeerde te maken van die sprint. Eigenlijk was het daarvoor al beslist. Ik ging nog vol, maar toen moest ik in de remmen omdat die hekken heel dichtbij kwamen.”