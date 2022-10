Zonder Nainggolan probeert Antwerp kloof met Genk te verkleinen

Na de 3-0-nederlaag van afgelopen weekend op Standard en de zaak-Nainggolan was er gisteren wat meer volk dan gewoonlijk voor Mark van Bommels persbabbel. “Er gebeurt wat als je verliest”, knipoogde de Nederlandse coach.

Radja Nainggolan domineerde de hele week het nieuws op de Bosuil nadat hij van achter het stuur werd geplukt zonder rijbewijs, zat te vapen voor de match tegen Standard en uiteindelijk “tot nader order” uit de A-kern werd gegooid.

“Een speler uit de selectie zetten, dat is de moeilijkste keuze die je als trainer kunt maken”, stak Van Bommel van wal. “Dat doe je ook niet zomaar. Dat we nu krap in de middenvelders zitten? Klopt, maar dat mag geen reden zijn om een bepaalde beslissing niet te nemen. Nainggolan is een goede voetballer. Hij kan een match beslissen en buiten categorie zijn. In dat opzicht is deze situatie gewoon zonde. Ook de speler zelf was zwaar teleurgesteld. Maar we blijven erbij dat we juist hebben gehandeld.”

Trainen met de B-kern deed de 34-jarige ex-Rode Duivel in de afgelopen twee dagen niet. Allicht volgt hij voorlopig een individueel programma. “We hebben met Nainggolan gepraat en het is duidelijk wat er moet gebeuren”, rondde Van Bommel het thema af.

Weinig wissels

Een volgend heikel onderwerp was het verlies op Standard en de recente drie op negen. Hoe belangrijk is het om tegen Oostende de draad weer op te pikken? “We zijn twaalf wedstrijden ver en hebben tien keer gewonnen. Zo slecht is dat toch niet? Verwacht na Standard dan ook niet te veel wijzigingen. We gaan geen gekke dingen doen. Laten we niet vergeten dat we met een bepaald idee aan dit seizoen zijn begonnen. En dat idee wérkt gewoon. Alleen in het begin van de match tegen Standard dus niet. Dat heeft dan weer te maken met vorm van de dag en bepaalde ongrijpbare, kleine dingen.”

Van Bommel wilde dus niet te veel drama maken. Per slot van rekening is er met 30 op 36 en een tweede plaats geen man overboord. Al zou het uiteraard niet slecht zijn om de kloof met leider Genk in aanloop naar de onderlinge topper van zondag terug te brengen van vier punten naar één punt. “Genk is al een heel seizoen sterk bezig. Weliswaar wat in de luwte, want wij stonden eerst en iedereen praatte over ons”, besloot Van Bommel. “Het komt ons niet eens zo slecht uit dat zij nu op kop staan. Als je maar in de buurt blijft. Na 34 speeldagen begint er toch een nieuwe competitie.”

Antwerp - KV Oostende om 18.30 uur