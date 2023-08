‘Zonder Nafi zal er wat geluk nodig zijn voor een medaille’: Memorial-baas Kim Gevaert blikt vooruit op WK atletiek

Over drie weken organiseert Kim Gevaert haar tweede Memorial Van Damme als directeur. Op het WK atletiek, dat van 19 tot 27 augustus in Boedapest plaatsvindt, kijkt ze uit naar de atleten die straks in Brussel moeten schitteren.

Kim Gevaert kijkt even uit het raam van haar kantoor in het Koning Boudewijnstadion. De ex-sprintster hoopt dat de schade aan de splinternieuwe piste beperkt is gebleven na drie dagen Rammstein, want over drie weken is de Brusselse meeting aan z’n 47ste editie toe. Voor Gevaert (45) wordt het de tweede die ze leidt als directeur. Of ze in Boedapest nog wat grote namen hoopt te strikken? Ze knikt: “Ja, ik word daarin bijgestaan door Marc Corstjens, die er heel het WK blijft. Ik ga vooral naar daar om contacten te leggen en onderhouden.”

Zit je dan op de tribune als Memorial-baas of toch vooral als ex-atlete?

“Goh, ik zie dat niet als twee aparte figuren. Je voelt je uiteraard weer atleet als je in zo’n stadion zit. Dan voel je die emoties van de piste spatten omdat je het zelf ook hebt meegemaakt. Dat catapulteert je terug naar die periode. Maar uiteraard kijk ik ook naar de atleten die naar onze meeting komen. Of nog niet.”

Gevaert werd eind 2021 aangesteld als meetingdirecteur van de Memorial Van Damme. Beeld ID/ Hatim Kaghat

Het WK opent met de zevenkamp. Zonder titelverdedigster Nafi Thiam, die moest afzeggen door knagende achillespezen. De juiste beslissing?

“Ja. Als zij voelt dat het niet gaat of dat het risico te groot is, dan zou het stom zijn om een jaar voor de Spelen alles op het spel te zetten. Dus ik snap haar wel. Als ze het nu forceert, dan bestaat het gevaar dat ze echt lang out is en dat ze Parijs mag vergeten.

“Nafi zit ondertussen lang genoeg in het vak om dat te kunnen inschatten. Plus: Anna Hall zit haar redelijk dicht op de hielen. Nafi weet dat ze op haar best moet zijn om Hall te verslaan. Als je dan geen honderd procent bent en maar met haken en ogen aan elkaar hangt, dan is dat extra frustrerend. Zo wil je niet verliezen of de competitie ondergaan.”

Het is pas de eerste keer dat Thiam in de zomer een groot kampioenschap mist.

“Inderdaad, ze stond er elke keer, wat op zich al uitzonderlijk is. Maar ik weet uit eigen ervaring hoe lastig die achillespezen kunnen zijn. Dat is echt een helse blessure. Ik was daar heel het jaar door mee bezig, zelfs als ik geen pijn had, gewoon om te voorkomen dat ik er weer last van zou krijgen.

“Maar op een dag kwam die dan toch plots fel opzetten. En was het opnieuw weken sukkelen voor ik weer min of meer normaal kon trainen. En Nafi zit dan nog met al die verschillende proeven. Terwijl zo een blessure je toch afremt in elk nummer, of het nu speerwerpen of hoogspringen is. Het is dan ook heel lastig om aan je snelheid te werken.”

Beeld BELGA

Zit een ‘grand total’, het Europese record waar ze op aast, er dan nog wel in?

“Ik denk wel dat ze daar nog kans op maakt. Het wereldrecord, dat is wat anders. Maar als je kijkt naar wat ze deze winter op het EK indoor, eigenlijk zonder enige wedstrijdvoorbereiding, uit haar hoed heeft getoverd... (Thiam won het goud met een nieuw wereldrecord op de vijfkamp, red.) Ze heeft duidelijk nog de drive om ervoor te gaan. Het kan wel dat die achillespezen weer opspelen, maar Nafi zal wel leren en ontdekken hoe ze dat beter kan opvangen.”

Ze offert het WK op voor de Spelen. Kan ze daar haar titel opnieuw verlengen, denk je?

“Nafi heeft mij al heel vaak verrast. Ze is echt een vechter. Wat een mentale kracht heeft ze toch. Het is logisch dat de Spelen voor haar belangrijker zijn: drie titels na elkaar winnen, dat is uniek. Nog geen enkele vrouw lukte dat in de atletiek. Shelly-Ann Fraser-Pryce was er op de 100m in Rio dicht bij maar ze finishte daar als derde.”

Beeld ID/ Hatim Kaghat

Het is nu rekenen op Noor Vidts. Vierde op het EK. Vijfde op het WK. Als ze in Parijs een medaille wil, moet ze nu toch op het podium raken?

“Dat lijkt me wel. Noor is ook ook zo’n vechter die zich op een kampioenschap kan overstijgen. Als ze fysiek in orde is, dan kan ze veel. Dan is ze echt een plezier om naar te kijken. Ze verliest wel wat punten in het hoogspringen en speerwerpen maar ze is een snelle dame. Het zal er voor haar op aankomen in haar mindere nummers net wat beter te doen. Die stap moet ze zetten.”

Op het WK vorig jaar schonk Bashir Abdi ons brons, maar hij geeft de voorkeur aan een najaarsmarathon. Ligt de medaillehoop dan bij de mannen van de 4x400m, die in Eugene ook voor brons zorgden?

“Voor Bashir zal dat vooral een financiële beslissing zijn, vermoed ik. Na zijn medaille van vorig jaar kan hij zich ook permitteren om het WK nu links te laten liggen. Ik ben vooral blij dat Bashir nog naar de Memorial komt om het record op de 10.000m aan te vallen. En de Tornado’s... Veel mensen dachten al zo vaak: ‘Nu is het gedaan’ en dan flikken ze het toch weer. Dus het is altijd met enige voorzichtigheid dat je hen ‘afschrijft’. Maar ja, de Borlées worden wel steeds ouder. Het is echt onvoorstelbaar hoe lang ze het al volhouden. Wie weet hebben ze nog een verrassing in petto.”

De Belgian Cheetahs na hun bronzen medaille in Eugene vorige zomer. Beeld Photo News

Zie je elders nog medaillekansen?

“Ben Broeders in het polsstokspringen? Als hij 5m90 haalt. Hij kan dat, maar hij is een beetje wisselvallig. Cynthia Bolingo kan, als ze in orde is, in de finale van de 400 meter raken. Net als Hanne Claes en Julien Watrin op de 400m horden, als ze zich overtreffen. Of de Belgian Cheetahs op de 4x400m. Er zijn veel maybe’s. Er is ook wat geluk nodig.”

Over naar de sprint. Delphine Nkansa stelde op het BK jouw Belgisch record op de 100m (11.04) met één honderdste scherper, maar met te veel rugwind. Gaat zij jouw record breken?

“Of Rani Rosius. Ik denk dat ze het allebei in de benen hebben. Over een jaar of zo, maar het zal zeker vallen. Het zal ervan afhangen wie op een goeie dag en met de juiste omstandigheden het kan doen.”

Op wie zet jij je geld?

“Dat is delicaat, hé (lacht). Want wie ik ook zeg, de ander gaat het me niet in dank afnemen. Goh... Ik heb de indruk dat Delphine nog niet zo lang even intensief bezig is als Rani op de 100m, dus misschien heeft zij wat meer progressiemarge. En ze is ook goed op de 200m, wat maakt dat ze kan verbeteren in snelheidsuithouding. Dus misschien ga ik voor Delphine. Maar Rani heeft me dit jaar ook al enorm verrast met 11.08 (bij 2,5 m/s in voordeel, red.) in Nairobi. Ik had niet verwacht dat ze die sprong al zo snel zou maken.”

Helpt het dat ze met twee zijn en elkaar pushen om beter te worden?

“Zeker. Mocht ik vroeger continu de hete adem van een ander in mijn nek gevoeld hebben... Dat houdt je alert en gemotiveerd.”

Wat kunnen we van hen verwachten op het WK?

“Delphine is duidelijk in supervorm. Het wordt interessant om te zien hoe ze het zal doen tegen die kleppers op de 100m. Rani was enige tijd out met een blessure aan de hamstrings, dan is vaak die pure snelheid een beetje afgebot en wordt het moeilijker. Ook mentaal zal Rani misschien wat meer twijfelen omdat de voorbereiding niet was zoals ze wilde, terwijl Delphine blaakt van het zelfvertrouwen, zeker na die toptijd op het BK en de Europese beloftetitel op de 200m.”

Jammer dat ze zich met de 4x100m niet konden kwalificeren voor het WK?

“Ja, want op papier zijn ze veel sneller dan wij vroeger op de 4x100m. Met Delphine en Rani alleen al zijn ze supersnel. Wij hadden wel fantastische wissels, dus zodra ze dat onder de knie krijgen, moeten ze ons record kunnen pakken.”

De 100m wordt bij de vrouwen wel interessant. Meer dan bij de mannen, lijkt me.

“Ja, het is ook niet te voorspellen wie zal winnen. Shelly-Anne zat met een blessure en is aan het terugkomen. Shericka Jackson knalde al naar 10.65 en Sha’Carri Richardson naar 10.71.”

Wie haalt het?

“Je kent het gezegde: als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Ik denk dan aan Marie-Josée Ta Lou, want die sprint wel heel regelmatig. Misschien kan zij haar grote slag eens slaan.”

Wie wordt de ster van het WK?

“Misschien Faith Kipyegon, die dubbelt op de 1.500m en 5.000m en met Siffan Hassan in de clinch gaat. Wie twee disciplines wint, mag je meestal wel omschrijven als de koning of koningin van het WK. Of wie weet wordt het Noah Lyles. Dan moet hij wel slagen in zijn opzet om de 100m en 200m te winnen.”