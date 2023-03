Zonder internationale prijzen wordt Mbappé nooit als de allerbeste beschouwd

Wil Kylian Mbappé de erkenning krijgen voor wie hij mogelijk is, de beste voetballer ter wereld, dan zal hij naar een andere club moeten dan PSG. In een groter voetballand dan Frankrijk. Dat lijkt de conclusie na de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München.

Kylian Mbappé (24) was woensdagavond anderhalf uur vrijwel onzichtbaar geweest in de Allianz Arena en hij wist welke vraag hij zou krijgen. Hij wist tevens het antwoord. Na de ontluisterende uitschakeling door Bayern München in de Champions League zei hij alleen over dit seizoen te willen praten, met het winnen van de titel met Paris Saint-Germain als doel.

Kampioen worden zal ondanks de matige prestaties wel lukken zoals het, uitzonderingen daargelaten, altijd lukt. Maar ja, de Franse titel is geen hoofddoel. Elke keer dat PSG de Europese beker niet wint, vanaf het moment dat Qatari de club kochten in 2011 en meer dan een miljard aan spelers uitgaven, is die nederlaag groter dan de winst van de nationale titel.

De Franse competitie Ligue 1 is groter dan de Nederlandse Eredivisie, maar niet overdreven veel sterker. Feyenoord versloeg Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League, PSV schakelde Monaco uit in de voorrondes van de Champions League, om bij twee recente confrontaties te blijven. PSG is dan wel weer beter dan de Nederlandse top, al blijft Europese glorie uit.

Opleidingsland

Opnieuw bleek dat het verzamelen van topspelers uit de hoogste categorie, vooral aanvallers, geen topteam oplevert. De absolute sterren laten het om wat voor reden dan ook niet zien op cruciale momenten, anderen staan niet op. Wie weet ook door de mindere weerstand in Frankrijk, net als België en Nederland vooral een opleidingsland in het voetbal.

Vrijwel iedere grote Franse speler trekt naar Spanje, Engeland, Italië of Duitsland. Behalve uitgerekend Kylian Mbappé, de beste van allemaal. Mbappé postte onlangs een filmpje op Instagram, om zijn aanhang te bedanken voor honderd miljoen volgers. Dat is veel minder dan ploeggenoot Lionel Messi, die ruim boven de 400 miljoen zit, en Cristiano Ronaldo, die het half miljard allang is gepasseerd.

Natuurlijk, Mbappé is meer dan tien jaar jonger, maar hij speelt in een competitie die geen wereldwijde faam heeft, niet de kwaliteit heeft van pakweg de Premier League en ook niet van La Liga, waar Messi en Ronaldo hun beste jaren sleten. Hij voetbalt bij een club die de Champions League misschien nooit zal winnen, want hoelang hebben de sjeiks geduld met hun project? Het Franse kampioenschap, dat weten ze nu wel.

Lionel Messi kan teren op zijn prijzen met Barcelona en de wereldbeker. Beeld Photo News

Messi behoorde al tot de winnaars van de Champions League met Barcelona in 2006, al speelde hij niet in de finale. In 2009 vestigde hij zijn naam door met een van de beste elftallen aller tijden de finale in Rome te winnen van Manchester United, onder meer dankzij een schitterende, diagonale kopbal langs doelman Edwin van der Sar. Hij was toen 21. Ronaldo won in 2008 zijn eerste grote beker met Manchester United, als 23-jarige. Bij Real Madrid bouwde hij aan zijn dynastie, met nog eens vier Europese bekers.

Mbappé, sinds 2017 bij PSG, was al wereldkampioen bij de landenteams toen hij 19 was, hetgeen Messi pas op zijn 35ste lukte en Ronaldo nooit. Hij is de gedoodverfde opvolger van het tweetal als het om het verzamelen van Gouden Ballen gaat. Maar hij staat nog op nul. De goegemeente dacht dat hij voor dit seizoen naar Real Madrid zou verhuizen, de droomclub uit zijn jeugd, maar hij liet zich voor een duizelingwekkend salaris en na aandringen van president Emmanuel Macron verleiden om langer te blijven in Parijs.

Alleen: wie de beste wil zijn, al is voetbal dan een teamsport, dient grote prijzen te winnen en daarbij indruk te maken. Winnen met de nationale ploeg of met een club, liefst met allebei. Messi kon nooit beter zijn dan Diego Maradona, omdat hij geen wereldkampioen werd. Het was meer dan een opluchting voor hem dat hij in Qatar de titel greep met Argentinië, al scoorde Mbappé dan drie keer in de finale.

Neymar geblesseerd

Hun terugval sindsdien is vanwege mentale aspecten verklaarbaar. PSG is sinds het WK in matige vorm en de vraag is of het na het nieuwe Europese debacle nog goedkomt. Messi’s contract loopt af. Neymar, de derde ster in aanvallend opzicht, is bijna de helft van de tijd geblesseerd.

Sinds de Qatari de club kochten is de finale van 2020 de beste prestatie geweest in de Champions League. Die ging verloren van Bayern, door een doelpunt van Kingsley Coman, opgeleid door PSG.

Franse clubs winnen sowieso vrijwel nooit de Champions League. Dat lukte alleen Olympique Marseille in 1993, met Bernard Tapie als toenmalige geldschieter en Raymond Goethals als coach, door de finale met 1-0 te winnen van AC Milan, in wat geldt als de laatste grote wedstrijd van Marco van Basten. Om de Champions League te winnen en de erkenning te krijgen die hij verdient, zal Mbappé dienen te verhuizen naar een club met internationaal succes in het DNA.