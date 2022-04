Zonder handboeien voetbalt Benzema grandioos bij Real

Zijn zoontje van vier, Ibrahim, voetbalt regelmatig met papa in de tuin. “Ik leer hem in de eerste plaats de bal te controleren”, vertelt Karim Benzema (34) in een interview met L’Equipe. “Ik heb de indruk dat jongere spelers tegenwoordig meer moeite hebben om een bal dood te leggen. De balcontrole is de basis van alles.”

Zie daar de voetbalwijsheid van de Fransman. “Hij is een fantastische speler”, zegt zijn trainer bij Real Madrid, Carlo Ancelotti. “Mensen zien Benzema vaak enkel als spits, maar hij heeft de skills van een slimme middenvelder. Als hij er niet bij loopt, verliest mijn team zijn identiteit.”

Zonder veel grote woorden zet Benzema de standaard in de kleedkamer bij Real. De Franse spits is nooit een praatwonder geweest. Maar als je de draak met hem steekt, kan hij redelijk direct uit de hoek komen. José Mourinho spreekt erover mee.

In december 2010, zijn eerste maanden als trainer van Real, had ‘The Special One’ het niet zo begrepen op zijn spits. Zelfs de eerste hattrick van Benzema, in de Champions League tegen Auxerre, kon hem matig bekoren.

Op een persconferentie pleegde Mourinho een karaktermoord. “Als je geen hond hebt om op jacht te gaan en je hebt enkel een kat, dan neem je die kat mee. Met een kat zul je altijd minder vangen, maar toch iets.”

Tijdens een match tegen Zaragoza ging Mourinho nog een stap verder. Elke actie werd bekritiseerd. “Dit is een schande”, schreeuwde hij naar de bank. “Dit is zelfs geen kat, dit is een konijn.”

Benzema pikte de zoölogische schaal van zijn trainer niet. Onder vier ogen vroeg hij respect. Benzema: “Vanaf dan sprak hij nooit meer over een kat of over een hond.”

In dienst van Ronaldo

Benzema schuift zijn ego aan de kant. Het is een van zijn belangrijke kwaliteiten. Negen seizoenen lang offerde hij zich op voor Cristiano Ronaldo. In de 450 goals van Ronaldo bij Real had hij in 10 procent een voet (47 assists alleen al in La Liga en de Champions League).

Benzema: “Je had aan raket, Bale, en een fantastische doelpuntenmaker, Ronaldo. Daartussen was ik de man die de ruimtes bespeelde. Ik heb mijn spel gewijzigd om met Ronaldo samen te kunnen spelen. Voor hem gaf ik mijn drang naar goals op. Ik speelde voor hem. Met mij is Ronaldo altijd goed geweest.”

Vandaag, zonder Ronaldo in de buurt, voetbalt Benzema zonder handboeien aan. Zijn cijfers spreken voor zich. Hij zakt terug aan de zestien. Hij duikt op aan de eerste paal. Aan de tweede paal. En geen verdediger die vat krijgt op zijn loopbewegingen.

Mentaal zal Benzema nooit een agressor worden. “Ik snap echt niet waarom spelers een beslissing van een scheidsrechter aanvechten? Zie het nu niet van in. Ik word er zot van als een ploegmaat dat doet.”

Ziedaar waarom Mourinho en hij nooit de perfecte match waren.