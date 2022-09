Zo professioneel, daar staat Kyrgios zelf versteld van

Geen wedstrijd van Nick Kyrgios zonder hetze. Ditmaal was zijn frustratie gericht naar zijn eigen spelersbox. “Je lijkt wel te slapen”, riep het Australische heethoofd naar iemand van zijn entourage tijdens zijn partij tegen Benjamin Bonzi (7-6, 6-4, 4-6 en 6-4). “Ga naar huis als je me niet wilt steunen. Je bent geen toeschouwer!” Dat alles in een kleurrijk taalgebruik en afgerond met een dikke fluim. Het leverde hem een waarschuwing op.

Kyrgios die zich stoort aan iets of iemand in het publiek behoort tot zijn repertoire. Woensdag dacht hij dat er in de hogere delen van het Louis Armstrong Stadium marihuana gerookt werd. “Zou je daar niet even iets van zeggen?”, vroeg hij aan de scheidsrechter. Die opperde dat de geur mogelijk uit een van de eetstalletjes kwam. “Over voedsel ga ik niet klagen”, zei Kyrgios achteraf. “Kijk, ik ben zwaar astmatisch. Wanneer ik van de ene naar de andere kant moet lopen krijg ik het moeilijk om te ademen. En dat is dan iets dat je niet wilt inademen tussen twee punten.”

Kyrgios had het niet onder de markt met Bonzi, maar plaatste zich voor het eerst sinds 2019 voor de derde ronde op Flushing Meadows. “Ik ben blij met mijn vorm”, zei hij. “Ik speelde niet slecht of zo, maar ik had beter willen retourneren. Ik ben gestrest omdat ik elke match zó goed wil tennissen. Ik moet mijn verwachtingen verlagen, die zijn gewoonweg niet realistisch in deze sport. Ik kan niet altijd zoals in de finale van Wimbledon spelen. Ik moet een beetje liever zijn voor mezelf.”

Berouw

Jarenlang hing Kyrgios de toerist uit – trainingen of opwarmingen waren voor uitslovers, doelstellingen waren belachelijk – om zo de verantwoordelijkheid die gepaard ging met zijn onwaarschijnlijk talent uit de weg te gaan. Dat kan en doet hij nu niet meer.

“In dit deel van mijn carrière wil ik de mensen niet meer ontgoochelen”, toonde Kyrgios zich berouwvol. “Ik weet nu dat ik een grandslamfinale kan bereiken en wil dat ook. Na Wimbledon had ik eerlijk gezegd het tegenovergestelde verwacht. Dat ik lakser en chiller zou zijn. Ik had niet verwacht dat ik zoveel druk op mezelf ging leggen. Elke dag geef ik het beste van mezelf op training, let ik op wat ik eet en tracht ik voldoende te slapen. Ik weet bijna niet meer wie ik ben, om eerlijk te zijn. Ik voel me een echte professional. Ik had niet verwacht dat de Wimbledon-finale dit met me zou doen.”

De concurrentie is gewaarschuwd. En zijn entourage kan maar beter uitgeslapen zijn.