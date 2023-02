Zó onzichtbaar voetbalt Vanaken niet, althans volgens zijn statistieken

De kritiek op Hans Vanaken (30) neemt toe. Volgens de ene is hij niet betrokken genoeg, volgens de andere is hij een schim van de speler die hij ooit was.

Woorden die de statistieken van Vanaken dan weer tegenspreken. Na 26 wedstrijden is hij goed voor 8 goals en 4 assists. Ivan Leko kent de middenvelder goed. Het zijn ex-ploegmaats van Lokeren en hij is de ex-coach van Club Brugge. Momenteel is Leko aan de slag bij Hajduk Split in zijn thuisland Kroatië. “Vanaken stevent weer af op een ‘double-double’ in doelpunten en assists. Waarom zou het dan minder draaien?”

Die cijfers liggen inderdaad in de lijn van de voorbije tien seizoenen; Vanaken debuteerde in 2013-2014 in de Jupiler Pro League bij Lokeren. Toch leeft het gevoel dat het een jaar met ups en downs is: uitschieters in Europa, bijvoorbeeld tegen Benfica, gevolgd door absolute non-matchen in eigen land.

Mandekking

De reden daarvoor kan simpel zijn. De voorbije jaren wordt er door de tegenstanders steeds meer gekozen om een mannetje op te offeren aan Vanaken. Concreet betekent dat: hem volgen van minuut één tot minuut negentig. Hem in vrijheid beperken, op de huid kleven, ervoor zorgen dat hij zo weinig mogelijk de bal krijgt. Trekken, sleuren, duwen.

De meest bekende voorbeelden zijn Paul-José Mpoku en Faris Haroun. Ooit zei de aanvoerder van Club daarover: “Ik snap niet dat je je zo kunt opofferen om een hele match achter iemand aan te rennen. Aan mij zouden ze het niet moeten vragen, zo zie ik voetbal niet.”

Pure mandekking is met andere woorden iets waar Vanaken van huivert. Ook omdat hij het dan moeilijker heeft om zijn stempel te drukken. Hij geraakt moeilijk uit de omknelling, het ontbreekt hem aan pure explosiviteit en flukse dribbels. Ook vorige week tegen Cercle werd hij goed vastgezet.

Leko: “Elke speler heeft het daar moeilijk mee. Het is niet onlogisch dat steeds meer ploegen daarvoor kiezen tegen Club. Het zegt ook iets over het belang van Vanaken. Is het dan de fout van Vanaken dat het niet goed draait? Ik zeg altijd dat voetbal een ploegsport is. Als het goed gaat, is het niet enkel de verdienste van Vanaken. En als het minder gaat, is het niet alleen zijn fout. Hij zal er trouwens altijd alles aan doen om zijn ploegmaats te helpen, zo heb ik hem leren kennen. Misschien zijn jullie te streng voor hem. Hij heeft iedereen verwend de afgelopen jaren met zijn cijfers en zijn prestaties. Hij is belangrijk voor Club, is een Rode Duivel. Jullie mogen niet vergeten dat elke ploeg en elke speler eens door een mindere periode gaan.”

Schouders ophalen

Door zijn speelstijl lijkt het er snel op dat Vanaken nonchalant op het veld staat, dat hij zich verstopt. In het trainingscomplex van Club halen ze de schouders op als iemand hun dat voor de voeten werpt. Vanaken zelf doet dat ook. Hij weet dat het op termijn wel weer goed komt. “Daar ben ik van overtuigd”, zegt Leko. “Net zoals Club stappen vooruit zal zetten. Dan zul je zien dat iedereen weer positief is over hen.”

Besluiten doen we met een quote van Vital Vanaken uit 2013, net na zijn debuut van zijn zoon voor Lokeren. “De kracht van Hans zit hem in zijn hoofd, zijn voeten en de verbinding daartussen.” Een verbinding die heel even verstoord is. Of zo lijkt het alleszins.