Zo mooi kan voetbal zijn: keeper Sierra Leone ontpopt zich tot nationale held na onorthodoxe saves

Met een sliding. Met een aalvlug handje. Met het hoofd. Met een razendsnelle duik naar de grond. Soms acrobatisch, maar altijd efficiënt. Sierra Leone-doelman Mohamed Kamara was tegen titelverdediger Algerije (0-0) simpelweg onklopbaar. Riyad Mahrez werd er knettergek van. Kamara is zo ook de voorlopige held van de Africa Cup. Dat voor een land dat nog maar voor de derde keer de eindronde van het Afrikaanse toernooi speelt en de eerste keer deelneemt sinds 1996. Niet onlogisch dus dat de emoties het achteraf overnamen.

Today was Sierra Leone's first AFCON match since 1996



and their goalie BALLED OUT pic.twitter.com/IVUpCgQCvt — Josh Norris (@JoshNorris) 12 januari 2022

De 22-jarige Kamara, in eigen land actief bij eersteklasser East End Lions, werd vanzelfsprekend gekroond tot Man van de Match. In het interview na afloop brak hij in tranen uit. Tranen van geluk uiteraard, dan pas beseffend welke prestatie hij had geleverd en op welke manier hij zijn vaderland in extase had gebracht.

This is what African football is about.



Mohamed Kamara of #TeamSierraLeone, a GK in the country’s local league, receives his man of the match award in tears, after a heroic display against the reigning champions. A small emotional bite from #AFCON2021 pic.twitter.com/r6s21TqpUx — Uri Levy (@Levyninho) 11 januari 2022

Zijn talloze reddingen brachten ook wat extra geld in het laatje voor de spelers van Sierra Leone. Dankzij de draw is elke speler 4.500 dollar (3.900 euro) rijker. 2.600 euro om aanwezig te zijn op het toernooi, 1.300 euro omdat ze Algerije in bedwang hielden. Om nog even de straffe prestatie te schetsen: Algerije is het nummer 29 van de wereld en ongeslagen sinds oktober 2018 (!). Sierra Leone is het nummer 108. Kamara: de held van de natie.

Beeld AP