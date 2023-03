Zo discreet hij is naast het veld, zo aanwezig is Lavia op het veld

Roméo Lavia is een goudklomp van het Belgische voetbal. Mogelijk start de negentienjarige middenvelder morgen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. ‘Hij valt niet op door praatjes, maar kan zó goed voetballen.’

FDZ en BFA

Roméo Lavia verliet Anderlecht drie jaar geleden. Het was een harde klap voor de beleidsmakers, die in hem een toekomstige basisspeler zagen bij de A-ploeg. Onder meer Vincent Kompany probeerde op hem in te praten, maar Lavia koos uiteindelijk toch voor Manchester City. “Ik wilde mijn eigen weg volgen, het was een persoonlijke keuze”, zegt hij daar zelf over. “De kritiek heeft me enkel meer motivatie gegeven.”

Van Pep Guardiola tot Kevin De Bruyne, in Engeland raakte zowat iedereen onder de indruk van Lavia. Dat hij vorige zomer vertrok bij de Citizens had niets te maken met zijn kwaliteiten, wel met zijn honger om te spelen. Guardiola en co. hebben overigens een terugkoopclausule van 46 miljoen euro laten opnemen in zijn contract.

Intussen vecht hij met Southampton tegen de degradatie, maar speelt hij wel elke week in de Premier League. Hij neemt de bluts met de buil. De ervaring die hij op zijn jonge leeftijd opdoet, zal hem in zijn latere carrière van pas komen.

Volwassen indruk

Ronald Kabeya is al jaar en dag de persoonlijke coach van de nieuwe Rode Duivel. Lavia begon daarmee omdat hij weet dat talent alleen niet volstaat.

“Hij startte op zijn dertiende al met individuele trainingen, op dezelfde dag als Johan Bakayoko”, weet Kabeya. “Het geeft ze een voordeel op hun leeftijdsgenoten. Roméo gaf toen al een volwassen indruk, was gefocust en elke dag klaar om hard te werken. Ik ben zeer betrokken bij de spelers die ik begeleid. Ik kijk naar al hun matchen en geef feedback. Roméo is iemand die alles in vraag stelt. Hij werkt aan de details, wil daarin het verschil maken.”

Voormalig Anderlecht-aanvaller Oleg Iachtchouk was destijds zijn coach bij de U13 van Anderlecht. “Hij was altijd bereid om te luisteren. Als ze elf, twaalf jaar zijn tasten spelertjes al eens graag de grenzen af. Roméo niet. Hij was al vroeg enkel en alleen met voetbal bezig.”

Southampton-speler Lavia draait weg van Oliver Skipp (rechts, Tottenham) in de Premier League. Beeld Photo News

Wat opvalt bij Lavia is zijn bescheidenheid. Hij geeft weinig interviews en is onopvallend op sociale media. De jonge Duivel sprak gisterenmiddag voor het eerst met de Belgische pers. “Waarom ik zo discreet ben? Ik ben gewoon heel geconcentreerd op wat ik moet doen. Ik zie geen reden om mij naar buiten toe uit te drukken. Mochten jullie er iets aan hebben: ik lees graag, hou van basketbal en speel graag videospelletjes.”

Kabeya lacht. “Op het veld zien jullie hem inderdaad in een andere modus, ernaast is Roméo verlegen. Met zijn broers is hij close. Hij zal niet zich als de ster gedragen, hoor.”

Snel en energiek

Eric Van Meir was een jaar zijn coach bij de Belgische U19. “Hij is heel down to earth. Hij was altijd rustig en viel niet op door praatjes. Roméo reageerde altijd op het veld.”

En daar zijn zijn kwaliteiten enorm. Lavia is technisch en fysiek sterk, is goed in de recuperatie, snel en energiek. “Hij heeft alleszins het talent om een mondiale ster te worden”, zegt Kabeya. “Roméo heeft vista, techniek, let op zijn voeding en neemt voldoende rust. Alles probeert hij te optimaliseren.”

Van Meir: “Hij is een voetballende middenvelder, leest het spel uitstekend, is explosief en sterk in de duels, ook al is hij lichamelijk gezien misschien niet het prototype van een zes (verdedigende middenvelder, red.). Inschatting, interceptie, vooruit spelen, hij kan het allemaal. Een gemeten pass tussen de lijnen geven is zijn specialiteit. Je ziet dat Roméo veel heeft geleerd door mee te trainen met de A-ploeg van Manchester City.”

Iachtchouk knikt. “Hij ontwikkelde zich goed bij City. Ook bij Southampton zie je wat je destijds bij Anderlecht zag, alle aanvallen lopen via hem. Hopelijk blijft hij gespaard van blessures, want hij kan een toekomstig leider zijn.”

Lavia moet bij de nationale ploeg de opvolger van Axel Witsel worden, de Duivel met wie hij zichzelf vergelijkt. “Vooral door zijn defensieve kwaliteiten. Hij was niet mijn idool, wel een voorbeeld.”

Het lijkt logisch dat Lavia vanaf nu een middenveld vormt met Amadou Onana. “We zijn alleszins complementair. Hij is een heel goede speler, het zou een plezier zijn om met hem op het veld staan. Maar eerst en vooral zal ik goed moeten zijn op training.”

Druk voelt Lavia niet. “Die kan enkel ik mezelf opleggen.”