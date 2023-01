Zo diep als tien jaar geleden zit Club Brugge zeker niet

Tien jaar is het geleden dat blauw-zwart nog zo weinig punten had na negentien speeldagen. In 2012-2013 telde Club 32 punten en bedroeg de achterstand 11 punten op de toenmalige leider Anderlecht. Anno 2023 hebben de Bruggelingen 34 punten en moeten ze er al 15 goedmaken op leider Racing Genk.

Maar de tijden zijn veranderd. Blauw-zwart was destijds een ploeg in opbouw, met spelers als Zimling, Hogli, Vleminckx, Tchité en Almebäck. Het verloor tien jaar geleden zelfs eens vijf competitiewedstrijden op rij, die leidden tot het ontslag van Georges Leekens. Dat was hen niet meer overkomen sinds 1959. Daarbij nederlagen tegen OH Leuven (4-1), Lokeren (2-3) en Anderlecht (6-1, met interim-coach Philippe Clement). Het moet een van de donkerste periodes geweest zijn voor het duo Verhaeghe-Mannaert. Club zou dat seizoen uiteindelijk nog derde worden en zich plaatsen voor Europees voetbal.

Voor alle duidelijkheid: zo diep zit de landskampioen dit jaar nog niet. De huidige kern is sterker, meer uitgebalanceerd en talentvoller. Club behaalde de laatste jaren succes na succes. Bovendien kan het zich optrekken aan de uitstekende campagne in de Champions League. Ook al zijn de cijfers van de voorbije maanden zeker niet goed. De wedstrijd tegen Patro Eisden buiten beschouwing gelaten kon het niet meer winnen sinds de 4-2 tegen Oostende eind oktober.

Toewijding

Het lijkt een kwestie van tijd voor de fans weer het echte Club Brugge zullen zien. In Genk toonde de landskampioen flarden daarvan. Analist Marc Degryse zag “een Club naar het beeld van wat de coach communicatief had gevraagd.” Dat wil zeggen: toewijding, passie en goesting. Degryse zag voorts een gebrek aan vertrouwen bij spelbepalende spelers. Skov Olsen, Jutglà en Jaremtsjoek om er enkelen te noemen. De jonge Sylla moet dan weer tot rust komen.

Scott Parker. Beeld Photo News

Het is op sportief vlak de komende dagen en weken aan de nieuwe trainer om met oplossingen te komen, om ervoor te zorgen dat die bepalende spelers weer naar hun oude niveau toegroeien. Scott Parker voerde na zijn aanstelling al een paar individuele gesprekken met zijn spelers en hij hakte meteen een paar knopen door voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Buchanan rechts achterin in plaats van Mata bijvoorbeeld. Zondag wacht hem al een nieuwe uitdaging, in een thuismatch tegen eeuwige rivaal Anderlecht.

Nog dit: sinds 2012-2013 had Club Brugge na negentien speeldagen vijf keer een achterstand op de leider. In twee gevallen werd blauw-zwart nadien nog landskampioen. Vorig seizoen na de inhaalrace tegen Union en in 2015-2016 toen Club voor het eerst in elf jaar kampioen speelde.