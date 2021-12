► Zo beleefde team Red Bull de historische slotronde van wereldkampioen Max Verstappen

De laatste grand prix van het seizoen kende een bloedstollend slot. Hamilton leek onbedreigd af te stevenen op de winst en de wereldtitel, tot vijf rondes voor het einde de Canadees Nicholas Latifi crashte. De safetycar kwam op de baan, waardoor het hele veld in elkaar schoof. Verstappen lag zo’n 12 seconden achter op zijn rivaal, maar mocht achter de safetycar weer aansluiten bij de Brit.

Het leidde tot een ultiem slot van de 22ste grand prix van het seizoen. Nadat de race weer was vrijgegeven, slaagde Verstappen er in de laatste ronde in om Hamilton te passeren en daardoor de wereldtitel te pakken.

De Nederlander met Belgische roots is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1. “Ongelofelijk dit”, jubelde Verstappen achteraf. “Heel de race gevochten en dan die kans nog krijgen in de slotronde. Het is bizar. Echt bizar. Eindelijk een beetje geluk voor mij.”

De onttroonde wereldkampioen Hamilton was zo sportief om te beginnen met een felicitatie aan Verstappen voor een “prachtig” seizoen. “We hebben zelf ook een geweldig jaar gedraaid als team, in het moeilijkste seizoen ooit”, meende Hamilton. “We hebben alles gegeven. Nooit opgegeven. En het was niet genoeg.”

Maar vooral de ontgoocheling zinderde na. Bij Hamilton. En bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff deed furieus zijn beklag, maar kreeg meteen de deksel op de neus van Masi. “Toto, het heet een race. Oké? We zijn gaan racen.”