Zirkzee leidt Anderlecht naar vlotte overwinning

Bij Cercle Brugge liep na afloop een konijn op het plein – de clubmascotte. Welke man wil nu op zondagavond anderhalfuur als konijn lopen? Het kostuum waarin de verdedigers van Anderlecht de wedstrijd startten, was ook niet fraai. Murillo was een spookrijder voor zijn maats. Olivier Deman: 1-0.

Het jasje ging uit bij Vincent Kompany. Zijn nummer 23 trok het gordijn op. En begon aan zijn voorstelling. Joshua Zirkzee. Niet alle spelers die Peter Verbeke tot dusver naar Neerpede haalde, waren voltreffers, maar hij heeft de gave om (na Lukas Nmecha) goede spitsen te herkennen, en dat blijft toch de meest cruciale positie in een elftal.

Zirkzee voetbalde in amper zijn tweede competitiewedstrijd voor Anderlecht als een baas. De Nederlander was aanspeelbaar, maakte alleen maar juiste keuzes en kan duidelijk al goed overweg met het playbook van Vincent Kompany. Je zag Zirkzee zich positioneren naargelang de ruimtes waarin de bal zich bevond.

Zijn beweging in de kleine rechthoek bij de 1-1 was die van een ervaren aanvaller, eerst afhaken om zijn verdediger het bos in te sturen, en daarna toch weer het stapje vooruit. Zijn 1-2 was dan weer een schot losjes uit de heup vanop dik twintig meter. Vol gevoel en vertrouwen.

Zirkzee fladderde over Olympia zoals Noa Lang het in deze oude tempel gewend is. Zirkzee heeft nog iets meer uitstraling en charisma dan zijn landgenoot. Wat ze dan wel weer gemeen hebben: die nonchalance. Zirkzee voetbalt met een airtje dat niets hem kan overkomen. Zijn rust aan de bal is zowaar ijzingwekkend. Binnen Anderlecht is zijn cool nu al legendarisch.

Vijf minuten voor het einde had Zirkzee krampen. Zoals dat ook Nmecha vorig seizoen vaak overkwam voor Nieuwjaar. Die hangende spitsen onder Kompany moeten wat aflopen. Anderlecht won zo voor de vierde keer op rij. Weliswaar maar tegen Seraing, tweemaal tegen Albanezen, en nu tegen Cercle Brugge. Daarom, voorzichtigheid is geboden.

Maar paars-wit heeft echt wel fases in elke wedstrijd waarin het geweldig kan charmeren. Raman is een kwelduivel voor elke defensie in België, hij loopt aandoenlijk achter elke bal. Op den duur moet zo’n verdediger in wanhoop toch denken: “Jongen, blijf nu toch asjeblieft eens staan?”

Refaelov voetbalt dan weer verstandig uit het gewoel. Olsson doet heel weinig fout. Je ziet dat Wesley Hoedt goed in zijn vel zit, op en naast het veld. Met Amuzu en El Hadj heeft Kompany bovendien troeven op de bank.

Maar de veldheer heet Joshua Zirkzee. Toen Anderlecht na de rust momenten had waarin het de controle leek te verliezen over de partij, toonde Zirkzee dat hij ook de kleine kneepjes van het vak al onder de knie heeft: een bal stiekem weggooien nadat de ref een fout heeft gefloten, bijvoorbeeld. Yves Vanderhaeghe brieste.

Anderlecht moet alleen zien dat het niet dezelfde fout maakt als vorig seizoen, toen het alle eieren in het mandje van Nmecha legde. Een wijze Kompany: “We proberen Joshua dichter bij zijn topvorm te brengen, maar hij is nog jong. Ik ga niet een heel seizoen vasthangen aan één speler.”

Toen het kwart na negen was – één uur na de wedstrijd – had Joshua Zirkzee zijn laatste mediaverplichting achter de rug. Ook dat beheerst hij: eerst een interview voor het eigen tv-kanaal, daarna voor VTM, daarna de persconferentie voor de schrijvende pers. Een vedette die zijn plichten verzorgt.

Dat heeft hij gezien van zijn trainer. Vincent Kompany stond na afloop te keuvelen met fans van de thuisploeg, selfies mochten, een grapje beantwoordde hij met de glimlach. Zirkzee en Kompany: je schiet er een eind mee op. Dat moet deze en volgende week leiden tot de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League, in de play-offs tegen Vitesse.