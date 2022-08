Zilvervloot vaart Anderlecht binnen: tot 20 miljoen euro voor Sergio Gómez

Sergio Gómez (21) had zijn zinnen al een tijdje gezet op een vertrek naar de Engelse landskampioen. In tussentijd bleef de Spanjaard wel professioneel. Woensdagochtend trainde hij nog op Neerpede en Felice Mazzu had Gómez zelfs opgenomen in zijn selectie voor de return tegen Paide.

Tot Manchester City in de loop van de avond met een voor Anderlecht niet te weigeren bod kwam. Paars-wit vangt minstens 15 miljoen euro. Bonussen kunnen die som zelfs tot boven de 20 miljoen doen uitkomen. Er is ook een doorverkoopclausule van 15 procent verwerkt in de deal. Sterk onderhandeld van Anderlecht, dat Gómez vorig jaar voor 1,5 miljoen wegplukte in Dortmund.

Gómez reisde gisteren al naar Manchester om zijn medische tests aan te vatten. De transfer wordt naar alle verwachting vandaag geofficialiseerd. Gómez tekent voor vier jaar bij City.

Strikt kader

Het transferbudget van Anderlecht, dat na de komst van Ishaq, Angulo en huurlingen Esposito en Silva op was, lijkt met de verkoop van Gómez opnieuw een boost te krijgen. Al zal paars-wit geen gekke dingen doen. CEO Peter Verbeke werkt binnen een strikt financieel kader en Anderlecht is van mening dat het een vervanger voor Gómez binnen de eigen rangen heeft.

Francis Amuzu staat nog steeds in de belangstelling van Nice, maar de Zuid-Franse club kwam vooralsnog niet met een toereikend bod. Dus wordt de kans groter dat Amuzu gewoon bij Anderlecht blijft. De club mikt op stabiliteit richting de play-offs van de Conference League tegen Young Boys.