Zilver voor Hanne en Stijn Desmet op EK shorttrack

Op de streep was het verschil bij de mannen achttien duizendsten. Na lang achterin het veld te hebben geschaatst, had Desmet vier ronden voor het einde de leiding genomen. De Nederlanders Van ‘t Wout en Friso Emons, die het veld hadden aangevoerd, leken geslagen. Maar op het laatste rechte stuk stak Van ‘t Wout op het juiste moment de schaats naar voren. In de B-finale werd Rino Vanhooren tweede.

Ook Hanne Desmet reed lang achterin. Schulting deelde de lakens uit. Net als haar broer bewaarde ze de aanval voor de slotfase. Hanne Desmet maakte het Schulting in die twee laatste ronden bijzonder lastig. Beiden kennen elkaar doordat Desmet al jaren in Heerenveen traint. Hier was het verschil 25 duizendsten. De Duitse Anna Seidel eindigde als derde.

Stijn Desmet. Beeld Photo News

Broer en zus Desmet moesten veel werk verrichten om de finale te bereiken. Zowel bij de vrouwen als de mannen gingen enkele ronden voor het einde verschillende rijders onderuit, waarna de race werd gestopt. Bij de vrouwen waren alleen Desmet en Seidel op de been gebleven. In de herkansing won Desmet met een voorsprong van twee seconden op Seidel.

Bij de mannen kwamen Desmet en Vanhooren ten val. De Italiaan Pietro Sighel werd gediskwalificeerd. Na de herstart beheersten Desmet en Vanhooren lang de race. Desmet kon zich permitteren achter de Italiaan Luca Spechenhauser als tweede te eindigen. Vanhooren werd vierde.