Zilver smaakt zuur voor Casse na fysieke uitputtingsslag

De finale in de categorie tot 81 kilogram werd er een om duimen en vingers bij af te likken. In de witte judogi: Tato Grigalashvili, Georgiër, 22 jaar. Europees kampioen. Nummer één op de wereldranking. In de blauwe judogi: Matthias Casse, Belg, 25 jaar. Wereldkampioen. Nummer twee op de wereldranking.

Twee kampioenen die hun concurrenten richting finale van de tatami veegden, Grigalishvili al wat overtuigender dan Casse. Zo maakte het publiek in Humo Arena zich op voor een heruitgave van de WK-finale van 2021.

In Boedapest was het nog Casse die triomfeerde en geschiedenis schreef; geen enkele Belgische man had ooit goud op een WK judo bemachtigd. Nog geen twee maanden later dreef hij Grigalashvili weer tot wanhoop. Op de Spelen vochten ze om olympisch brons. De Georgiër kon zijn ongeduld niet de baas. Hij wilde te snel scoren. Casse strafte die onstuimigheid beheerst af.

Rustiger geworden

Het nieuwe jaar bracht raad voor Grigalashvili. Het talent is er nog steeds, de nervositeit verminderde. Dat toonde hij een eerste keer op het EK in april, waar hij in de finale Casse van de eerste tot de laatste seconde domineerde. Casse besefte dat hij zijn plan zou moeten bijstellen om Grigalashvili te verslaan.

Dat loonde gisteren bijna, zo vertelde Casse. “Mijn tactische plan werkte. Grigalishvili had twee shido’s opgelopen (een derde bestraffing betekent de uitschakeling, VH) en ik was er zeker van dat ik zou winnen. Fysiek waren we allebei kapot. Ik dacht dat zijn tank leeg was, misschien was ik er te gerust in. Op zich deed ik niets verkeerds, hij vond zijn tweede adem gewoon sneller dan ik. Ik heb alles gegeven. Veel scheelde het niet. Net zo goed won ik het goud, daarom smaakt het zilver nu nog zuur. Ik had mijn wereldtitel graag verlengd.”

Over een paar dagen zal hij zijn medaille, goed voor 15.000 euro, al meer waarderen. Zeker in het besef dat hij de eerste judoka in de -81-gewichtsklasse is die drie keer na elkaar in een WK-finale staat. “Twee keer zilver en één keer goud. Ik had het liever omgekeerd gezien”, zei Casse, die ook nog vier EK-medailles en olympisch brons op zijn palmares heeft staan. “Daar ben ik trots op. Ik realiseer me dat de buitenwereld bezig is met mijn erelijst maar ik niet. Dat is voor na mijn carrière. Voor mij telt nu de volgende competitie.”

Parijs 2024, dat is waar Casse zich nu op richt als hij die andere Belgische legende, Robert Vande Walle, wil overtreffen. Dat pad zal hem ongetwijfeld weer naar Grigalashvili leiden. “Ja, maar ik mag niet alleen op hem focussen. Ik moet ervoor zorgen dat ik van iedereen kan winnen.”

Nog dit: Sami Chouchi ging er in dezelfde gewichtsklasse al uit in de derde ronde. De Brusselaar verloor van de Japanse olympische kampioen Takanori Nagase.