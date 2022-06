Zijn de monsterlonen in de formule 1 weldra verleden tijd?

Om de twee jaar wordt het dossier vanonder het stof gehaald. Maar deze keer lijkt het de regelgevers menens: ze onderhandelen nu echt over een salarisplafond, een bovengrens aan wat een coureur mag verdienen. Zes van de tien teams zitten daar nu boven.

De zogenaamde salary cap is als het monster van Loch Ness: af en toe steekt het de kop op. Twee jaar geleden was het zelfs gespreksonderwerp nummer één in de paddock. Het was in de periode dat Lewis Hamilton met Mercedes onderhandelde over een nieuw contract en allerlei verhalen de ronde deden over zijn exorbitante eisen. Maar zodra de zevenvoudige wereldkampioen had bijgetekend, werd het weer stil. Tot nu.

In de rand van de grote prijs van Azerbeidzjan is het salarisplafond weer een hot topic. En deze keer lijkt het menens. Ferrari-baas Mattia Binotto liet zich twee weken geleden in Monaco ontvallen dat er al meer dan een maand over wordt onderhandeld. Lees: tussen de teams en de Amerikaanse bazen van de formule 1.

Besparen

Sinds Liberty Media het circus overnam van Bernie Ecclestone is er een nieuwe dynamiek: de F1 moet zo veel mogelijk opbrengen en zo weinig mogelijk kosten. Zo is er dit seizoen al een limiet op het budget van de teams: ze mogen maximaal 131,5 miljoen euro per seizoen uitgeven. Waarom dan opnieuw over het salaris van de coureurs wordt onderhandeld? Omdat de lonen van de helden, net zoals het jaarloon van de top drie op de loonlijst van het team (ingenieurs, teambaas) niet worden meegerekend in die 131,5 miljoen. Na het mes in het teambudget is het nu tijd voor de coureurslonen.

Alleen wordt dat een moeilijk verhaal. Om te beginnen hebben sommige topcoureurs een contract dat nog een eind loopt, zoals Max Verstappen (tot en met 2028). Wat doe je daarmee?

Bovendien zijn er allerlei achterpoortjes. Zo is het loon van een coureur vaak gekoppeld aan de inbreng van een sponsor. Toen Fernando Alonso in 2010 naar Ferrari verhuisde, kreeg hij daar 25 miljoen euro per jaar. Een fortuin waarvan meer dan de helft werd betaald door Banco Santander, die meteen sponsor van het team werd. Anders bekeken: hoe verhinder je dat het een boekhoudkundige ingreep wordt, en de coureur in kwestie gewoon een grote homp van zijn loon betaald krijgt via een persoonlijk contract met die sponsor?

Klein versus groot

Natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders in de paddock. De topteams (Mercedes, Ferrari, Red Bull) zijn tegen en hebben het over allerlei struikelstenen als hun naar een standpunt wordt gevraagd. De kleinere teams zijn het idee zeer genegen.

De topteams weten dat ze de beste coureurs makkelijkst lokken met groot geld. En omgekeerd, dat ze met een halfgod de vetste sponsors lijmen. Raymond Vermeulen, manager van Verstappen, stelde dat meteen toen een Nederlandse krant om zijn standpunt vroeg. “Zo’n salary cap is compleet idioot. Topcoureurs verhogen immers de waarde van een team.” Dat managers doorgaans op percentage van het rijderscontract worden betaald, zei hij er niet bij.

Een precies bedrag voor de loongrens raakte deze keer niet bekend, maar de kans is groot dat de cijfers van twee jaar geleden nog altijd op tafel liggen: 21 miljoen euro voor beide coureurs samen. Mocht zo’n salarisplafond er komen, dan wordt het voor heel wat coureurs inderdaad inleveren.