Zijn beste waardes ooit, maar nog niet gewonnen: Ewan moet voorjaar glans geven in Scheldeprijs

Er zit druk op de ketel. Na vandaag neemt Caleb Ewan een break en gaat de focus richting Tour. Ondertussen zijn we april en heeft hij nog geen enkel streepje achter zijn naam. Dat is hem nog nooit overkomen. “Leuk is dit niet”, zegt Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto-Dstny.

Ewan is het internationale uithangbord van de ploeg, de grootverdiener ook. “Wij verwachten resultaten van hem. Dat weet Ewan ook. Maar ik vind het niet nodig om hem extra druk op te leggen. Wij hebben vertrouwen in hem.”

Na vijf jaar bij de ploeg weet de staf hoe Ewan het best rendeert. “Roepen heeft geen zin”, zegt Van de Wouwer. “De zachte aanpak werkt het best bij hem.”

Maar wat valt er aan te pakken? Wat kan anders en beter? Dat antwoord is er niet meteen. Aan zijn motivatie ligt het alvast niet. Ewan traint hard en leeft als een prof, zeggen ze bij de ploeg. Voor Milaan-Sanremo ging hij nog twee weken apart wonen, om te vermijden dat zijn gezin hem zou aansteken met een of andere ziekte.

Aan zijn conditie ligt het ook niet. “Die is prima”, zegt Van de Wouwer. Ploegleider Allan Davis gaat nog een stap verder. “De waardes die hij duwt op training zijn zijn beste ooit.”

Minder rittenkoersen

Is het dan misschien zijn programma? Ewan rijdt dit jaar opvallend veel (semi)klassiekers en minder rittenkoersen. Nochtans is dat laatste zijn ding: 52 van zijn 59 UCI-overwinningen zijn etappezeges. “Het is op zijn eigen vraag dat hij meer klassiekers rijdt”, zegt Davis. “Ewan wordt 29, hij voelt zich klaar.” Van de Wouwer gelooft niet dat de wedstrijden te zwaar zijn voor hem. “Alleen het weer is niet in zijn voordeel. Wind en regen, dan is hij niet op zijn best.”

Traint hij misschien anders? Meer op volume bijvoorbeeld, om de eendagswedstrijden beter te verteren, en is zijn snelheid daardoor wat afgebot? Opnieuw Van De Wouwer: “We zouden wel heel dom zijn als we dat doen. Explosiviteit is zijn wapen, dat willen we net sterker maken. Het is niet onze bedoeling om Ewan om te bouwen tot een ander soort renner.”

Blijft over: het mentale. “Een overwinning zou hem deugd doen”, bevestigt Van de Wouwer. “Hij heeft er nood aan”, zegt Davis. Een procentje meer zelfvertrouwen zou helpen om de juiste keuzes te maken, om het geluk zelf af te dwingen. “De voorbije weken zat het vaak tegen”, zegt Davis. “Hij verloor een millimetersprint tegen Merlier in de UAE Tour. In de GP Monseré kon je zelfs op de finishfoto het verschil niet zien met Thijssen.”

Volgens Van de Wouwer is er niet veel nodig om het om het tij te keren. “Als hij die eerste wint, gaat de tweede zeker volgen. De Scheldeprijs ligt hem. Misschien spreken we straks al anders.”

Scheldeprijs om 14.45 uur op Eén