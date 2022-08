Zieltogend Standard zit met Raskin en Amallah in zijn maag

Amallah (25) pakte in ’t Kuipje een overbodige rode kaart en mist daardoor de confrontatie met OH Leuven van komend weekend. Met nog één jaar contract aast de Marokkaanse international op een transfer. Buitenlandse ploegen informeerden, maar concreet is er op dit moment niemand. Standard wilt dan weer verlengen met de speler, al lijkt dat door het nieuwe salarisplafond in Luik op voorhand al een kansloze missie.

Voor Raskin (21) geldt hetzelfde. Ook hij ligt nog één jaar vast en ook hij heeft zijn zinnen gezet op een buitenlandse transfer. Twee voorstellen om te verlengen eerder deze zomer bleven ver onder de verwachtingen. Op een derde is het wachten. “Het is een lastige situatie”, zei trainer Ronny Deila zaterdag na de match. “Ik verwijt Nico en Selim niks, maar ze moeten een beslissing nemen. Om vooruitgang te boeken hebben we spelers nodig die voor 100 procent mee zijn in ons verhaal.”