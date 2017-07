Zieke George Bennett, twaalfde in de stand, geeft op

Na een twintigtal kilometer kreeg Bennett het op de Côte de Boussolet lastig en moest hij lossen. De renner van LottoNL-Jumbo beet nog even door, maar wierp uiteindelijk toch de handdoek.



Bennett eindigde deze Tour tweemaal in de top tien, in de ritten naar Chambéry (zevende) en Peyragudes (achtste). In de algemene stand stond hij op 6:39 van geletruidrager Chris Froome.