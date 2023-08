Zevenkampster Noor Vidts wil uitblinken op WK in Boedapest: ‘Ik streef ernaar om altijd een beetje beter te doen’

De zevenkampers mogen dadelijk aan de bak, als het WK atletiek zaterdag van start gaat in Boedapest. Zonder de geblesseerde Nafi Thiam, al zeven jaar de beste van de wereld in deze discipline, schuift onze andere landgenote Noor Vidts (27) in principe een plekje op in de hiërarchie. Máár: ‘Ik spreek nooit de ambitie uit om te winnen.’

De zevenkamp bij de vrouwen is, net als de tienkamp bij de mannen, een uithoudingswedstrijd over twee dagen. In de Hongaarse hoofdstad staan zaterdag de 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter op het programma. Zondag zijn er nog drie proeven: verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter. Je moet én sneller én hoger én sterker dan de concurrenten presteren. Nergens anders komt het olympische adagium ‘Citius, altius, fortius’ beter tot zijn recht dan in de meerkamp.

Een kleine drie maanden geleden stond de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis op het programma. Die viel voor u op het laatste moment in het water door een overbelaste linkerachillespees. Hoe staat het nu met uw conditie?

“Ik voel me behoorlijk fit. Mijn goede prestatie half juli op de Nacht van de Atletiek op de 100 meter horden heeft me veel vertrouwen gegeven. Het blijft natuurlijk wel zo dat ik de belasting op mijn achillespees goed onder controle moet houden op training.”

Een overbelaste achillespees, wil dat zeggen dat u te veel of fout hebt getraind?

“Wat is juist, wat is fout? Training is geen exacte wetenschap, het is de perfecte balans proberen te zoeken tussen het lichaam belasten en het zich laten aanpassen. Dat is heel individueel.

“De dokter zei me dat het een typische meerkampblessure is. Meerkampers trainen veel, meer dan andere atleten, en we moeten alles kunnen. We zitten altijd op het randje, soms gaan we erover, zoals mij nu is overkomen. Blessures horen er helaas bij. Het klinkt misschien wat gek en wetenschappelijk, maar noem het compensaties van mijn lichaam op minder gecoördineerde bewegingen.”

Noor Vidts: 'Meerkampers breken meestal wat later door, omdat er heel veel techniek bij komt kijken: het duurt even voor je die onder de knie hebt.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Mocht het een WK of de Olympische Spelen geweest zijn, dan zou ik wel gestart zijn, ondanks die blessure. Dan zou het waard geweest zijn een risico te nemen. De meerkamp in Götzis is heel mooi en prestigieus, maar was geen groot kampioenschap. Stel dat ik een zwaardere blessure had opgelopen, dan stond ik voor een lange revalidatie en miste ik waarschijnlijk het WK en kwam mijn voorbereiding op de Spelen in het gedrang. Natuurlijk blijft het jammer forfait te moeten geven, omdat je hebt toegewerkt naar zo’n meerkamp, maar ik heb de knop snel kunnen omdraaien en de keuze gewoon aanvaard.”

Hoe moeten we het ons voorstellen dat u eventjes niet kunt lopen, springen of werpen: loopt u dan de muren op?

“Het is niet dat ik niets gedaan heb. We hebben altijd een plan B en C. Een week zonder lopen, dat valt mee, hé. (lacht) Zwemmen, fietsen en krachttraining kon ik blijven doen. Eén week relatieve rust dus, meer niet. Even met vakantie gaan, wat anders niet gelukt zou zijn. Ik heb ervan geprofiteerd nu dat wel effe kon. Daarna hebben we het lopen ook weer, voorzichtig, hervat.

“Ik heb ook tijd gehad om aan mijn postgraduaat te werken. En om wat huishoudelijke taken te verrichten, vaker langs te gaan bij mijn oma en mijn ouders, met vrienden af te spreken, wat te chillen in de zetel. Dingen waar ik anders minder de kans toe gehad zou hebben.”

Hoe belangrijk is dit WK voor u?

“Ik zie het eerder als een tussendoel in het proces op weg naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, maar ik wil het natuurlijk zo goed mogelijk doen. Elk jaar is er een belangrijk evenement – EK, WK, Spelen – en ik streef ernaar om altijd een beetje beter te doen.”

Het grote publiek leerde u kennen op de Spelen van Tokio, twee jaar geleden, toen u net geen medaille pakte. Nu zijn de verwachtingen van de buitenwereld dat u telkens meedoet om de prijzen. Voelt u die druk?

“Een beetje. Er zijn steeds meer journalisten die een interview willen, op meetings zijn er altijd andere atleten die met je op de foto willen. Blijkbaar is mijn status omhooggegaan, daardoor stijgen ook de verwachtingen van de omgeving. Men doet graag voorspellingen en koppelt daar verwachtingen aan. Daardoor komen de meeste daarvan niet uit. Daarom focus ik op mijn uitvoeringen, dat is een betere mindset om op een kampioenschap te staan. Dat heb ik de laatste jaren geleerd.”

U was 25 op het moment van die grote doorbraak. Is dat niet rijkelijk laat?

“Je kunt daar geen lijn in trekken. Hans Van Alphen brak ook vrij laat door in de tienkamp bij de mannen, Nafi Thiam was nog geen 22 toen ze voor het eerst olympisch kampioene werd. Ik heb heel lang gefocust op mijn studies. Het voelt in elk geval niet aan alsof ik een laatbloeier ben. Meerkampers breken meestal wat later door, omdat er heel veel techniek bij komt kijken: het duurt even voor je die onder de knie hebt.

“Ik ben op mijn zevende met atletiek begonnen. Vanaf het begin vond ik het leuk om van alles te doen, ik blonk ook niet echt uit in één discipline.”

Hoeveel doet u ervoor en wat moet u ervoor laten?

“In trainingsuren moet je rekenen op 16 tot 20 uur per week. Daar komen de soms lange verplaatsingen bij, plus drie keer per week naar de kine en de voorgeschreven kine-oefeningen doen. Elke dag ben ik ermee bezig. Daardoor is er minder tijd om met vrienden en familie af te spreken, vakanties plannen is lastig, behalve dus eind mei, begin juni toen ik geblesseerd was. Gelukkig is dit de mooiste job die er is. Ik wil nooit stoppen. (lacht) Helaas zal dat er ooit wel van komen.”

U hebt een master in de bio-ingenieurswetenschappen. Met het oog op later?

“Misschien, maar vraag me niet wat: dat weet ik nog niet. Soms ben ik op zoek naar iets wat ik naast het sporten zou kunnen doen. Ik probeer mijn interesses nu al een beetje te verleggen. Al is het absoluut niet dringend.”

Noor Vidts: 'De dag voor een grote wedstrijd zet ik mijn gsm en mijn wifi af, de week ervoor ga ik ook geen artikels meer over mezelf lezen.' Beeld © Stefaan Temmerman

Pas na de Spelen in Tokio kreeg u een contract bij Sport Vlaanderen en waren er sponsors die de weg naar u vonden. Een matige voetballer verdient maandelijks een veelvoud van u. Wordt u daar niet opstandig van?

“Ik doe het zeker niet voor het geld, wat ik verdien is mooi meegenomen. Ik ben Sport Vlaanderen, Golazo en mijn sponsors (Nike, Visa en Toyota zijn haar grootste partners, FVL) heel dankbaar, want tot de zomer van 2021 werd ik nog gesponsord door mijn ouders. (lacht) Ik kan nu voltijds mijn sport beoefenen.

“Het kan best dat andere sporters meer verdienen, terwijl ik het gevoel heb dat ik er meer voor doe, maar het kan nog veel erger: er zijn sporten waar je minder verdient dan in atletiek. Ik lig er niet wakker van. Laat die voetballers maar miljoenen verdienen, ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik met al dat geld moest doen. (lacht) Ik weet dat ik na mijn carrière zal moeten gaan werken. Daar dient dat diploma dan weer voor.”

Nafi Thiam is er in Boedapest niet bij. Is dat een voordeel of hebt u haar nodig als extra motivatie?

“Ik zie haar afwezigheid niet als voor- of nadeel. Ik ben niet bezig met de plaats die ik zal behalen. Ik kijk er heel erg naar uit, het is superleuk om te doen, plaats en score zijn mooi meegenomen, maar het is niet zo dat ik nu denk: Nafi is er niet bij, nu zal ik wel een plaatsje stijgen.

“Ik vind het eigenlijk wel leuk als Nafi erbij is, twee landgenoten in één nummer is mooi.”

Hoe goed kennen jullie elkaar?

“Niet zo goed. Naast de kampioenschappen of stages waar we elkaar tegenkomen, horen of zien we elkaar niet.”

Hoe goed is zij?

“Dat zij twee keer olympisch kampioen is geworden, als enige Belgische atleet ooit, zegt alles: héél straf. Het is moeilijk sporten te vergelijken, wat elk jaar gebeurt bij de verkiezing van de Sportman en Sportvrouw van het Jaar, maar Nafi is enorm goed. Hoe zij omgaat met druk en telkens blijft presteren, dat is uitzonderlijk.”

Met Nafi Thiam (r.) op het WK indoor atletiek in Istanbul in maart. Beeld Photo News

Van meerkampers wordt beweerd dat ze meer respect voor elkaar hebben dan andere atleten, net omdat het zo’n veeleisende discipline is.

“De onderlinge sfeer op wedstrijden is heel gemoedelijk, we supporteren voor elkaar. Maar we spreken niet af buiten de competitie en hebben geen WhatsApp-groepje of zo. Alleen op Instagram volgen we elkaar.

“De meerkamp is speciaal omdat we allemaal onze goede en minder goede disciplines hebben. De ene proef doe je goed, de andere minder. Je hebt geen controle over wat de anderen gaan doen. Je moet dus zeven keer het beste van jezelf geven en dan zie je wel. Het is niet omdat een atlete het goed doet op de 100 meter horden, dat ze daarna zal uitblinken in de andere proeven. Ik ben eerder een springster-loopster, Nafi is springster-werpster, zo zijn er nog andere types. Ik weet vooraf dat ik bij het speerwerpen niet als eerste zal eindigen. Het komt er dan op aan het toch zo goed mogelijk te doen.”

Kunt u dat compenseren door op training meer te focussen op uw minder sterke disciplines?

“Dat zijn keuzes die je moet maken. Elk jaar beslis je waarop je vooral focust op training, maar de beste training blijven de wedstrijden.”

Waarom haten de meeste meerkampers, zelfs de goede loopsters, de afsluitende 800 meter?

“Omdat het zo vermoeiend is. (lacht) Je bent al heel moe op het einde van de tweede dag en dan moet je nog twee rondjes sprinten. Bij de kortere disciplines focus je op techniek of ritme, maar de 800 is gewoon lopen en doodgaan. Een tactische 800 meter bestaat niet voor ons. Het is een van mijn betere disciplines, waarop ik veel punten kan behalen, maar ik krijg al buikpijn als ik eraan denk, omdat ik weet dat ik zal afzien.”

‘Afzien’ is ook het beeld dat we hebben van meerkampers.

“Twee dagen vol aan de bak is echt wel pittig.”

Hoe snel na een zevenkamp staat u opnieuw op de piste?

“We beginnen redelijk snel weer rustig te trainen. Bewegen blijft de beste recovery. Maar je moet me niet vragen om de week nadien te sprinten, dat zou niet goed komen.”

Hoe belangrijk is de coach? U werkt al jaren samen met Fernando Oliva, een Argentijn die na zijn eigen atletiekcarrière in België is blijven hangen.

“Heel belangrijk. Fernando maakt niet alleen de schema’s, hij stoomt mij ook mentaal klaar.”

Hij noemt u mentaal heel sterk.

“Ik ben daar in de loop van de jaren in gegroeid, maar hij heeft daar zelf toch ook een heel groot aandeel in.”

Veel sporters werken samen met een psycholoog: doet u dat ook?

“Neen, maar Fernando doet dat wel, dus onrechtstreeks is die invloed er wel. Voor mij is hij mijn coach én psycholoog.”

U oogt altijd ontspannen en vrolijk. Hoe belangrijk is een positieve mindset om te kunnen presteren?

“Het is sowieso heel belangrijk dat ik ervan geniet. De dag voor een grote wedstrijd zet ik mijn gsm en mijn wifi af, de week ervoor ga ik ook geen artikels meer over mezelf lezen. Ik probeer me af te sluiten van de buitenwereld.

“Ik spreek ook nooit de ambitie uit om te winnen. Een mooi resultaat is altijd prima, maar over puntentotaal of plaats ga je me niets horen zeggen vooraf. Gewoon proberen een goed gevoel te vinden in alle nummers en uitvoeren wat we op training hebben geoefend.”

Kijkt u ’s avonds naar de samenvattingen van die dag?

“Neen. Ik bel wel even naar mijn vriend of mijn ouders, meer niet. De score die ik behaal op een proef of de tussenstand bekijk ik nooit, al voel ik natuurlijk zelf wel of ik het goed gedaan heb of niet. Pas vlak voor de 800 meter komt Fernando mij de stand van zaken meegeven om te weten hoe ik die moet lopen.

“Op grote wedstrijden is dat lastiger. Meestal kom ik dan wel te weten hoe ik het doe als er een vraag over wordt gesteld. Die journalisten, hé.” (lacht)

Noor Vidts: 'Ik heb nog nooit gezegd dat een jaar níét geslaagd was voor mij.' Beeld © Stefaan Temmerman

Wie zijn, in afwezigheid van Nafi Thiam, de concurrentes in Boedapest?

“Altijd dezelfde namen. Adrianna Sulek uit Polen, Anna Hall uit de Verenigde Staten (die eerder dit jaar in Götzis won met een indrukwekkende score van 6.988 punten, de vijfde beste prestatie ooit, FVL), de Nederlandse meisjes Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, en er zullen ook wel wat jongere atletes zijn die stappen hebben gezet. De meerkamp is qua niveau enorm aan het stijgen.”

Uw persoonlijk record staat sinds Tokio op 6571 punten. Zit er meer in?

“Eerlijk gezegd heb ik daar geen idee van. In Tokio dacht ik dat ik nooit beter zou kunnen presteren, maar vorig jaar op het WK in Eugene zat ik met 6559 punten toch dicht in de buurt. Dus hoop ik dat ik nog iets beter kan, vooral omdat ik in Eugene het idee had dat ik er op sommige vlakken niet alles heb uitgehaald.

“Ik leg mezelf geen limieten op. Ooit zei ik dat ik misschien 6300 punten zou kunnen halen. Ondertussen is die grens al verlegd. Ik ben daar niet echt mee bezig.”

U hebt dit jaar al brons behaald op het EK indoor. Is 2023 nu al geslaagd voor u of mag het nog iets meer zijn?

“Ik heb nog nooit gezegd dat een jaar níét geslaagd was voor mij. Slagen betekent voor mij dat ik me geamuseerd heb en het gevoel heb dat ik er alles heb uitgehaald.”