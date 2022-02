Zeven maanden na zijn hartaanval begint Christian Eriksen aan een nieuw hoofdstuk: ‘Ik wil terug naar mijn normale leven. Ik ben een voetballer’

Hij wil zijn normale leven terug. In Londen hoopt Christian Eriksen (29) weer voetballer te worden, 233 dagen na zijn hartaanval op het veld. Hij droomt weer groots: via een onverwachte omweg wil hij straks mee vliegen naar het WK in Qatar. Zijn parachute moet hem behoeden voor het noodlot.

In een interview met DR1, een Deense tv-zender, blikte Eriksen begin januari terug op die noodlottige middag in het Parken-stadion, op 12 juni tijdens het Europees Kampioenschap.

Eriksen: “Ik herinner me nog de ingooi van (Joakim) Maehle. De bal raak mij en ik pass hem terug met mijn scheenbeen. Plots voel ik een lichte kramp in mijn kuit. En dan gaat het licht uit.

“Het volgende wat ik me herinner, is dat ik op mijn rug lig. En dat ik weer bijkom. Ik merk druk op mijn borstkas. Ik heb moeite met ademhalen. Ik hoor vaag enkele stemmen. En dokters die praten. Wanneer onze hartspecialist me zegt dat ik 30 jaar ben, corrigeer ik hem: ‘Hey, ik ben 29’. Plots ben ik weer bij bewustzijn.

“Ik herinner me alles. Enkel die paar minuten dat ik in de hemel was niet. Het ontwaken voelde alsof ik uit een droom kwam. Ik was ver weg. Meestal herinner je een aantal zaken uit een droom.

“Ik denk: dit ben ik niet die hier ligt. Ik ben een gezonde jongen. De eerste gedachte die door mijn hoofd schiet is: ik heb mijn rug gebroken. Kan ik mijn benen bewegen? Ja, mijn tenen toch. Zulke kleine dingen.

“Pas in de ambulance realiseer ik me dat ik dood ben geweest. Het moment dat een van de verplegers aan de teamdokter vraagt hoe lang ik daar heb gelegen. Het is daar waar ik begin te denken: ‘Houd mijn voetbalschoenen maar. Ik zal nooit nog spelen.’ Ik vertel mijn verloofde Sabrina hetzelfde: ‘Ik zal nooit meer voetballen. No way.’”

Defibrillator

Fast forward naar maandag 31 januari 2022. Om precies 9u00 kondigt FC Brentford de komst van Christian Eriksen aan. Zeven maanden na zijn hartaanval biedt de laagvlieger uit de Premier League hem de kans om zijn carrière te herlanceren. Hij is de eerste voetballer in de Engelse topklasse van wie het bekend is dat hij met een defibrillator (ICD) zal spelen.

Het is het enige detail uit het medische dossier van Eriksen dat bekend is. De reden ook waarom FC Internazionale zijn contract in december verbrak. In Italië zijn ze hoogst voorzichtig met sporters met hartkwalen. Met een defibrillator mag je er simpelweg niet spelen. Het apparaatje herstelt het ritme weer bij een hartaanval. Het is de parachute van Eriksen.

Brentford beroept zich op het medisch geheim. De club geeft geen informatie over de specifieke tests die Eriksen de voorbije dagen heeft ondergaan. “Ik versta dat de mensen veel vragen hebben”, zegt zijn technisch directeur, Phil Giles. “Maar ik kan onze supporters verzekeren dat we hem zorgvuldig hebben geanalyseerd. Christian is in de best mogelijke conditie om weer competitief te voetballen.” Medisch is hij dus goedgekeurd. Alle risico’s zijn, via verzekeringen, ingedekt.

De voorbije weken heeft Eriksen probleemloos individueel getraind. In thuisland Denemarken, in Zwitserland en vorige week bij Jong Ajax. De monden van de jonge spelers bij het tweede elftal van de Nederlandse club vielen naar verluidt open. Ze kregen een masterclass van een superster die zomaar kwam opdagen. “Vandaag train ik met jullie mee.”

Op Valentijnsdag wordt Eriksen dertig. Naar verluidt trekt hij zich op aan het verhaal van zijn oud-ploeggenoot bij Ajax, Daley Blind. Die voetbalt na een ontsteking van de hartspier met een defibrillator weer op het hoogste niveau. Zijn hartstilstand heeft de vader van twee kinderen niet afgeschrikt.

Christian Eriksen op dat bijna noodlottige EK. Beeld AP

Eriksen: “Op 12 juni hebben we een trauma opgelopen, maar we hebben onze weg weer gevonden. Sabrina voelt zich hier goed bij. Dat ik een aantal uur in de gym zit. Dat ik op het veld train. Ze vertrouwt me dat telkens als ik vertrek, ik later ook weer thuis zal komen.”

“Ik heb de coach die mijn individueel programma heeft opgesteld een paar keer gepusht. Omdat het naar mijn mening niet snel genoeg ging. Ik wil terug naar mijn normale leven. Ik ben een voetballer. Dat is wat ik wil zijn en ik hoop dat ik gauw weer terug ben.”

In Londen, een omgeving die hij kent van zijn periode bij Tottenham Hotspur, jaagt hij een droom na. “Het is mijn ultieme doel om op het WK in Qatar te spelen”, zei hij enkele weken geleden.

Bij Brentford mag hij de komende zes maanden bewijzen dat hij na zijn hartaanval nog op het hoogste niveau meekan. Of dat hij snel weer de ouwe kan worden. De club met een stevige Deense verankering, met onder andere coach Thomas Frank, heeft een optie om hem nog voor een bijkomend seizoen vast te leggen.

Het is een onverwachte omweg die Eriksen een jaar geleden nooit in gedachten had. Het is wachten op zijn emotionele comeback. In de FA Cup tegen Everton of straks in de Premier League, tegen Manchester City?

233 dagen nadat hij in een ambulance dacht dat zijn carrière erop zat, is dit contract zijn eerste zege.

Qatar krijgt niemand hem nog uit zijn hoofd gepraat.

Eriksen wil inspireren.