Zet u schrap voor een knaltijd in de Ironman van Hawaï: ‘Dit wordt een race die we nog nooit hebben gezien’

Na drie jaar is Kailua-Kona weer het mekka van de triatlonsport. De 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen zijn gebleven in de wereldberoemde Ironman van Hawaï. Hoe zit het met de rest?

Luc Van Lierde, Rutger Beke, Marino Vanhoenacker, Frederik Van Lierde: België heeft een geweldige traditie op Hawaï. Bart Aernouts, drie jaar geleden negende, kon zich niet kwalificeren. België moet het dit keer met twee debutanten doen, Pieter Heemeryck (32) en Kenneth Vandendriessche (31). Net als de Ironman van Hawaï zijn ook zij terug van weggeweest.

Beiden hadden het de voorbije jaren fysiek en mentaal moeilijk. Nu zijn ze in principe klaar om het stokje van de generatie Van Lierde-Aernouts over te nemen. Vandendriessche moet het van een snelle marathon hebben, Heemeryck is iets meer allround. De twee mikken op de top vijftien, al kan er in een goede dag voor allebei meer. Bij de vrouwelijke profs heeft België dan weer geen deelnemer. Met 162 amateurs of zogenaamde age-groupers is België wel het zevende best vertegenwoordigde land op Hawaï.

De wedstrijd

Het startkanon in Kailua Bay heeft drie jaar gezwegen. Omdat het WK Ironman op Hawaï in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie twee keer werd uitgesteld, zijn er dit jaar zowaar twee WK’s. In mei was er als vervanger voor 2021 het WK Ironman in St. George, Utah. Nu mogen de triatleten terug naar Big Island. Omdat er meer dan 5.000 deelnemers zijn wordt de wedstrijd voor het eerst in tweeën gesplitst. De vrouwen waren vannacht aan de beurt, de mannen starten morgen om 18.25 uur Belgische tijd.

“Ik was in St. George en dat was niet te vergelijken met Hawaï”, vertelt Heemeryck. “Neem nu de Queen K Highway waarop we zullen fietsen. Dat is in alle andere weken van het jaar een gewone snelweg, nu is het bij wijze van spreken even iconisch als de Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen.”

De favorieten

Ook het triatlon heeft zijn ster. Jan Frodeno, de Duitser die door iedereen wordt gezien als de beste aller tijden, sukkelt echter al twee jaar met blessures. De vraag is of ze hem op Hawaï ooit nog als triatleet zullen zien. De drievoudige winnaar kan zijn titel en recordtijd van drie jaar geleden (7u51:13) niet verdedigen.

De Noorse fenomenen Gustav Iden (drievoudig wereldkampioen op de halve afstand) en Kristian Blummenfelt (olympisch kampioen in Tokio en winnaar in St. George) zijn nu de topfavorieten. “Eigenlijk hebben die twee geen zwaktes. Het zou goed kunnen dat één van hen onder 7u50 gaat. De verwachting is dat we op dat vlak een race zullen zien die we nog nooit hebben gezien", meent Heemeryck.

De Noor Kristian Blummenfelt vertrekt als topfavoriet. Beeld BELGA

De centen

En dan is er nog het financiële aspect. Verschillende triatleten zagen af van deelname omdat de kosten te hoog zijn. Heemeryck: “Ik kwalificieerde me met een tweede plaats in de Ironman van Kalmar (Zweden). Dat leverde me 9.000 euro aan prijzengeld op. Wel, daarmee kom ik hier niet uit de kosten, of ik moet al top tien halen.”

De prijzen van de verblijven liggen enorm hoog. “Het is vraag en aanbod, en de Hawaïanen spelen daar slim op in. In de twee weken dat ik hier ben veranderde ik al drie keer van verblijf om het betaalbaar te houden. In elke winkel betaal je 8 dollar voor een pot confituur, hetzelfde voor toastbrood. In België kost dat nog geen euro”, zegt Heemeryck. “Ik kwalificeerde me laat voor Hawaï, met als gevolg dat ik het ook met dure vliegtickets moest doen. Als prof heb je nog privésponsors en is het een investering in je carrière, maar die duizenden amateurs moeten zich kwalificeren en elk 1.500 euro inschrijvingsgeld betalen om simpelweg te mogen meedoen.”

De organisatie voorziet een prijzenpot van 750.000 euro voor de profs. Alles wordt gelijk verdeeld onder mannen en vrouwen, maar alleen de vijftien besten vallen in de prijzen. De vijftiende krijgt 3.000 euro, de eerste wint de jackpot en rijft 125.000 euro binnen. De duizenden amateurs krijgen sowieso geen prijzengeld. Zij moeten dan maar aan het prestige en de eer denken.