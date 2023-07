Zestien Jupiler Pro League-namen die u (nog) niet kent, maar na dit seizoen wel

Onbekend is onbemind zegt het spreekwoord. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Vlak voor de competitiestart in de Jupiler Pro League gingen we op zoek naar zestien ‘witte merels’ - veelal jonge - voetballers, van aanvallers tot verdedigers, die klaar zijn om te schitteren. Zeg straks niet dat u nog niet van hen gehoord had, als ze in de spotlights treden. Een voorstelling.

Tudor Olorunninbe Mendel-Idowu. Voorlopig nog een nobele onbekende in België, maar daar zou dit seizoen wel eens verandering in kunnen komen. Anderlecht wist de 18-jarige flankaanvaller zowaar af te snoepen van FC Barcelona. De Catalanen zagen wel wat in de Engelsman die einde contract was bij Chelsea. Er werden gesprekken aangeknoopt met Mendel en alle partijen bereikten een mondeling akkoord.

Tot Anderlecht plots op de proppen kwam en de Engelse jeugdinternational het hof maakte. Bij Barcelona moest hij ongetwijfeld in de wachtkamer van Barça B plaatsnemen, bij Anderlecht krijgt hij onmiddellijk zijn kans bij de A-kern. Mendel speelde 10 jaar lang in de jeugdopleiding van Chelsea, maar kon de stap naar de A-kern niet zetten. Met zijn flair en snelheid heeft hij in elk geval de kwaliteiten om dit seizoen al van hem te doen spreken.

Wie hem in de Supercup aan het werk zag, kon al bespeuren dat Jacob Ondrejka een aardig stukje kan voetballen. Kan zowel op links als rechts uit de voeten, en indien nodig kan trainer Mark van Bommel hem ook kwijt op de ‘10'. Technisch fijnbesnaarde voetballer, die een actie durft maken en een heel goeie voorzet in huis heeft.

Koppel daar nog zijn doelgerichtheid aan - 7 goals en 5 assists in zijn laatste twee maanden bij Elfsborg - en het geeft een goeie indicatie wat de Antwerp-fans van de jonge flankspeler mogen verwachten. Een koopje, want Antwerp betaalde slechts zo’n 1,5 miljoen euro.

Beeld Photo News

Op het WK voor U20 in Argentinië scoorde hij tweemaal voor Ecuador. Alan Minda geldt in zijn vaderland als een enorm talent. Opgeleid bij Independiente Del Valle, waar hij al op zijn zestiende doorbrak. Nu is hij twintig en telde Cercle Brugge liefst twee miljoen euro neer om hem naar Europa te halen.

Vorig weekend kreeg Minda zijn eerste twintig speelminuten in een oefenduel met contractloze profs. Na... twee minuten tikte hij zijn eerste voor de Vereniging tegen de netten. Snel, dribbelvaardig: Minda kan op beide flanken uit de voeten en moet - met een jaar vertraging - de opvolger worden van Rabbi Matondo.

Tien wedstrijden had hij vorig seizoen nodig om zijn visitekaartje af te geven en uit te groeien tot de publiekslieveling onder Rik De Mil. De protegé van de T2 zaait intern voor verdeeldheid - niet iedereen gelooft in de zoon van ex-aanvaller Sven Vermant. Wij wel. Gaandeweg het seizoen moet Vermant opnieuw kansen krijgen en die grijpen. Zijn grootste werkpunt: het besluiten.

Duikt slim en goed op in de zone van de waarheid, maar neemt daar nog vaak de verkeerde beslissing. Omwille van zijn werkkracht en intelligentie is hij evenwel een last voor tegenstanders. Moet zich dit seizoen kunnen doorzetten, al is de concurrentie bij Club Brugge voorin groot.

Beeld Photo News

Hij mag dan al 24 jaar zijn en een heuse sensatie in zijn thuisland, bij de Belgische voetballiefhebber doet de naam Oday Dabbagh voorlopig geen belletje rinkelen. Dabbagh is een Palestijn, geboren in Jeruzalem, en de eerste die vanuit de Palestijnse competitie de stap naar Europa zette.

Twee seizoenen in Portugal, waar hij het kleine Arouca met zijn goals tegen onder andere Vitoria Setubal, Estorial en Portimonense naar een vijfde plaats en een ticket voor de Conference League loodste, brachten hem in het vizier van de Charleroi-scouts. Dabbagh maakte 10 goals in 27 interlands voor Palestina.

Beeld BELGA

Een eigen jeugdproduct van de Kehrweg is hij, de 18-jarige centrumverdediger Corneille Ngangala. Vanaf zijn zevende speelt hij al voor AS Eupen. Vorig seizoen werd hij een vaste waarde in het U23-team van de ‘Panda’s’, één keer ook werd hij door Edward Still in de A-selectie opgenomen.

Voor de partij op KV Kortrijk was dat, maar gezien de degradatiezorgen van het team werd Ngangala toen nog niet voor de leeuwen gegooid. In de aanloop naar de nieuwe competitie kreeg hij van de nieuwe coach Florian Kohfeldt wel ruim speelgelegenheid. Ngangala wordt een stevige concurrent voor Rune Paeshuyse en de teruggekeerde Jan Kral.

5,2 miljoen euro telde RC Genk neer voor Christopher Bonsu Baah. Een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 7 miljoen. Behoorlijk wat voor een 18-jarige speler, die pas in maart Ghana verliet voor Noorwegen. In zijn drie maanden bij Sarpsborg maakte de linksbenige vleugelspits enorme indruk en versierde hij zijn transfer naar ons land, ook al wilde Brighton eveneens ver voor hem gaan.

Als jonge gast ging hij al testen bij Dortmund, Manchester United en Barcelona. In de voorbereiding laat hij goeie dingen zien: snelheid, kracht, techniek. “Een puur talent”, noemt zijn trainer Wouter Vrancken hem.

Beeld BELGA

Technisch vaardige speler met lef en drive. Heeft het voorbije jaar grote stappen vooruitgezet bij Jong AA Gent en is vanaf dit seizoen “een volwaardige A-kernspeler”, aldus trainer Hein Vanhaezebrouck. Fernandez is een flankaanvaller, speelt bij de Belgische U18 en heeft Spaanse roots. In het verleden voetbalde hij voor KV Mechelen en LOSC Lille.

Bij AA Gent geloven ze in zijn potentieel - getuige daarvan een recente contractverlenging tot 2026. Afgelopen seizoen mocht hij twee keer kort invallen van Vanhaezebrouck, nu lijkt hij klaar om meer zijn kans te krijgen (en te grijpen?).

De 19-jarige Lynnt Audoor wordt dit seizoen door Club Brugge uitgeleend aan KV Kortrijk. De polyvalente middenvelder kwam al negen keer in actie voor de hoofdmacht van blauw-zwart, onder meer tegen Porto in de Champions League.

Een hamstringblessure gooide roet in het eten van de jonge Belg. Terwijl jeugdproducten als Jorne Spileers, Romeo Vermant, Cisse Sandra, Chemsdine Talbi en Kyriani Sabbe volop hun kans kregen onder Rik De Mil, lag Audoor in de lappenmand. Bij KVK hoopt hij zich in de kijker te spelen op het hoogste niveau en zo via de grote poort terug te keren naar blauw-zwart.

Beeld KV Kortrijk

Rafik Belghali (21) speelde vorig seizoen ‘slechts’ 17 wedstrijden bij Lommel, maar de rechtsachter maakte daarin toch genoeg indruk om ‘het elftal van het seizoen’ te halen in 1B. Daar hebben zijn zes goals en drie assists ongetwijfeld mee te maken. De Belgische Algerijn stond op het punt om in januari te tekenen bij Charleroi, totdat hij een meniscusblessure opliep en de deal afsprong.

KV Mechelen hapte vervolgens toe, Achter de Kazerne timmert hij aan de weg terug. Er wordt voorzichtig met Belghali omgesprongen. Eens hij fit is, zal hij erop gebrand zijn de concurrentiestrijd aan te gaan met Sandy Walsh.

Mukau, Belghali en Bafdili. Beeld BELGA

Marc Brys begint aan zijn vierde seizoen als coach van OHL, en elke campagne maakt hij van een belofte een felbegeerde topper. Eerst was er Kamal Sowah, nadien Mandela Keita en vorig seizoen Louis Patris. Is Richie Sagrado (19) de volgende in de reeks? De Luikenaar wordt allicht de vervanger van Patris als rechterflankverdediger.

Hij leerde voetballen bij Seraing en kreeg zijn verdere opleiding bij Racing Genk waar OHL hem in de zomer van 2021 weghaalde. Sagrado is snel, speelt met veel lef, is offensief sterk en stevig in de duels. Debuteerde eind vorig seizoen knap tegen KV Mechelen en werkte een prima oefencampagne af.

Beeld BELGA

De middenvelder speelt voor het eerst in zijn carrière buiten Japan. Bij FC Tokyo doorliep hij de jeugdreeksen en maakte hij in 2019 zijn debuut in de A-ploeg. Tussen 2020 en 2023 was hij een vaste waarde bij zijn club in de Japanse J1-League. In 82 duels scoorde hij vier keer. Met zijn 1,71 meter is hij niet groot, maar des te meer wendbaar. Hij moet het vooral hebben van zijn versnellingen. Bovendien heeft hij een groot loopvermogen.

In Sint-Truiden is het uitkijken naar de terugkeer van jeugdproduct Jarne Steuckers. De 21-jarige aanvallende middenvelder maakte twee jaar geleden onder Peter Maes al zijn debuut in het eerste elftal, maar een doorbraak bleef toen uit. Het geloof in zijn talent bleef echter aanwezig en de uitleenbeurt aan MVV heeft Steuckers duidelijk deugd gedaan.

Met negen doelpunten en tien assists was hij vorig seizoen een belangrijke pion bij de Nederlandse tweedeklasser. Met meer dan 3.000 speelminuten in de benen lijkt de jonge Truienaar klaar te zijn om zich nu ook in de Jupiler Pro League te tonen.

Beeld BELGA

Standard zoekt zijn nieuwe spelers dezer dagen vooral in de Angelsaksische landen. Op dat voor TD Fergal Harkin bekende terrein werd middenvelder Isaac Price opgepikt. De 19-jarige Noord-Ier koos ervoor om zijn contract bij Everton niet te verlengen en voor Standard te tekenen.

De middenvelder, die twee Premier League-matchen op zijn naam heeft staan en tweevoudig Noord-Iers international is, maakte in de voorbereiding indruk in een controlerende rol. Goed in de passing en technisch verfijnd. Price lijkt op weg naar een basisplaats in de ploeg van Carl Hoefkens.

Beeld BELGA

Union bewees al zijn goede speurneus. Maar een nieuwe Teddy Teuma vinden, vorig seizoen als middenvelder goed voor 14 goals en 17 assists? Dat zou straf zijn. Het oog van de Brusselaars viel alvast op de Noor Mathias Rasmussen: met 25 jaar niet meer piepjong, maar vorig jaar hielp hij de toenmalige Noorse tweedeklasser SK Brann promoveren met liefst 15 goals en 8 assists.

Ook in de hoogste Eliteserien bewees hij zijn rendement, al sprongen zijn stats minder in het oog. Ontploft hij nu ook bij Union? In de voorbereiding viel op dat Rasmussen iets minder de ballen opzuigt of de mouwen opstroopt dan Teuma, wel beloopt hij de ruimtes intelligent en schakelt hij snel naar voren: meedingen voor de kroon van assistkoning zou al mooi zijn.

Beeld Photo News

Westerlo zet vol in op de komst van jeugdig talent, maar met een transfersom die finaal kan oplopen tot 6 miljoen euro is het logisch dat er in het Kuipje uitgekeken wordt naar de prestaties van recordaanwinst Matija Frigan. De 20-jarige Kroatische jeugdinternational scoorde vorig seizoen nog veertien keer voor HRK Rijeka en wordt in zijn thuisland qua speelstijl vergeleken met Mario Mandzukic.

Dinamo Zagreb wilde Frigan graag binnenhalen, maar de deal sprong af en volgens de plaatselijke media is het een grote teleurstelling dat een van hun meest talentvolle spelers nu naar het buitenland trekt. Wordt Frigan binnenkort een van de smaakmakers in de Jupiler Pro League?