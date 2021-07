Zes Poolse zwemmers zijn alweer teruggekeerd uit Tokio na administratieve blunder: ‘Vijf jaar van mijn leven opgeofferd’

Zondagavond landde het vliegtuig met daarin de zes onfortuinlijke zwemmers alweer op de luchthaven van Warschau. De atleten houden de Poolse zwembond verantwoordelijk en kondigen gerechtelijke stappen aan. “Je moet je inbeelden dat je vijf jaar van je leven opgeofferd hebt voor dit”, vertelde zwemster Alicja Tchorz, eerder al van de partij op de Spelen van Londen en Rio. “Dit is een gigantische teleurstelling. De Poolse federatie heeft de regels voor kwalificatie gewoon verkeerd begrepen. Wat een incompetentie.”

Ook Mateusz Chowaniec schuwde de harde taal niet op Instagram: “Ik ben zeer geschokt. Deze absurde situatie had nooit mogen gebeuren. Ik hoop eigenlijk dat ik nog uit deze nachtmerrie ontwaak. Ik ben vreselijk verbitterd en het spijt me dat ik door incompetente mensen van PZP in Polen ben en niet in Japan.”

22 Poolse zwemmers ondertekenden een open brief waarin ze het ontslag van het volledige bestuur van de zwembond vragen. Voorzitter Pawel Slominski betuigde in een officieel statement zijn spijt en begrip voor de reacties van de zwemmers.