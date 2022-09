Zelfs wattagemonster Ganna is verslaanbaar op WK tijdrijden

Een Italiaanse stormram, twee Zwitserse metronomen en een Sloveense alleskunner. Dat is, kort samengevat, de concurrentie voor Remco Evenepoel zondagochtend in de WK-tijdrit. In theorie is Filippo Ganna onklopbaar, maar ook hij vertoont al eens barstjes.

Beest. Monster. Machine. Geen wonder dat Filippo Ganna die termen krijgt opgekleefd. Drie mooi gespreide momentopnames staven dat.

In de tweede individuele tijdrit van de Giro 2020 tussen Conegliano en Valdobbiadene duwde de Italiaanse krachtpatser dertien minuten lang gemiddeld 526 watt. Min of meer vergelijkbaar met het gemiddelde wattage (488) dat hij in de tijdrit van de Ster van Bessèges 2021 in Alès ontwikkelde over twaalf en een halve minuut. In de laatste tweeënhalve kilometer van de afsluitende chronoproef in Tirreno-Adriatico, in Lido di Camaiore, kwam hij in maart van dit jaar aan gemiddeld 520 en maximaal 670 watt. Cijfers die misschien niet noodzakelijk Remco Evenepoel doen duizelen, maar wel gewone stervelingen.

Geen twijfel mogelijk: Ganna is dé tijdritreferentie van de voorbije drie jaar. Heer en meester in zijn favoriete discipline. En toch is hij kwetsbaar, zo bleek in de tweede helft van dit seizoen, waarin hij drie opvallende nederlagen leed.

In de eerste Tour-tijdrit in Kopenhagen bleken Tadej Pogacar, Wout van Aert en Yves Lampaert sterker, in de tweede tijdrit werd hij (na weliswaar drie uitputtende weken) pas vijfde. Dat moet Evenepoel en co. moed geven. “Ganna heeft wel 100 procent zijn zinnen gezet op dat WK tijdrijden”, weet La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio. “Na de Tour moest alles wijken voor dat ene grote doel: een derde opeenvolgende titel.” Zoals Michael Rogers (2003-2005) en Tony Martin (2011-2013) het hem hebben voorgedaan.

Na een korte break reed Ganna enkel nog het dubbele EK in München (weg/tijdrit) en de Ronde van Duitsland, waarin hij de proloog won. Scognamiglio: “Aangezien hij zijn tijdritfiets na de Tour amper nog had aangeraakt en zich dus niet specifiek had voorbereid op dat kampioenschap was hij best tevreden met dat brons na Stefan Bissegger en Stefan Küng. Het WK wordt in die zin veel belangrijker. Daarom reisde hij vorige week vrijdag al af naar Wollongong, om zich ideaal voor te bereiden. Er werd door medische specialisten van de Italiaanse wielerbond een protocol opgesteld om hem zo vlot mogelijk te laten herstellen van de jetlag. En hij nam zijn eigen kussen mee down-under om goed te slapen. Reken dus maar dat hij er klaar voor zal zijn.”

Man in vorm

Naast Ganna en Evenepoel is het dus uitkijken naar de Zwitser Küng, uitblinker in het klassieke voorjaar met toptienplaatsen in Dwars door Vlaanderen (zesde), Ronde van Vlaanderen (vijfde), Amstel Gold Race (achtste) en Parijs-Roubaix (derde). Küng won wel maar één van zijn zeven gereden tijdritten en stelde in de Tour teleur.

Zijn landgenoot Bissegger is regerend Europees kampioen en klopte in München verrassend Küng en Ganna. Hij versloeg de tweevoudige wereldkampioen eerder dit jaar ook in de tijdrit van de UAE Tour, waar hij bijna één seconde per kilometer sneller reed.

De Sloveen Pogacar is in principe enkel kandidaat voor het podium, niet meteen voor de wereldtitel. Al weet je natuurlijk nooit met een multitalent in topvorm. Pogacar won afgelopen zondag nog de GP van Montreal. Vorig jaar in Brugge werd hij tiende, op 1:53 van Ganna.

Individuele tijdrit, elite mannen (34,2 km)

Start: zondag 13.40 uur (Belgische tijd 5.40 uur)

Aankomst: zondag rond 17.00 uur (Belgische tijd 9.00 uur)