Zelfs tegen Rayo krijgt Eden Hazard amper zeven minuten

Carlo Ancelotti, vorige vrijdag: “Een speler zei me: ‘Coach, als ik niet kwaad zou zijn omdat je mij op de bank zet ben ik het niet waard om een professionele voetballer te zijn.’” Zou Ancelotti Eden Hazard bedoeld hebben?

Hazard voetbalde zaterdagavond amper zeven invalminuutjes in de stadsderby tegen Rayo Vallecano (2-1-zege) op een moment dat nochtans ideaal leek voor een basisplaats. Madrid had twee slechte wedstrijden gespeeld en Ancelotti had zijn lof uitgesproken voor de ingesteldheid en de trainingsarbeid van Hazard.

Het mocht allemaal niet baten. Hazard viel tegen Rayo in als valse 9. Op de linkerflank heeft hij de concurrentiestrijd al langer verloren van Vinícius Júnior en op rechts moet hij Marco Asensio en Lucas Vázquez laten voorgaan. Zijn situatie bij Real Madrid is sinds dit weekend nog wat uitzichtlozer geworden.

Tactische overwegingen

Op 7 oktober stond Hazard nog met de Rode Duivels aan de aftrap in Turijn van de halve finale in de Nations League tegen Frankrijk. Spierstramheid belette hem om drie dagen later te spelen in de troostfinale tegen Italië. Hazard keerde terug naar Madrid en speelde daar tot op vandaag welgeteld 34 minuten.

Tactische overwegingen, klinkt het binnen de club. Want inderdaad, Hazard is fit, hij traint goed, is graag gezien in de kleedkamer en zoals de zaken nu liggen daalt zijn waarde naar een bespottelijke prijs.

Ancelotti laat Real Madrid op twee manieren voetballen. Tegen sterke ploegen speelt Madrid vanuit een laag blok. Tegen mindere ploegen tracht Madrid hoog druk te zetten. Hazard heeft, mede door de vele blessures, niet meer de versnelling om tachtig meter te overbruggen in de omschakeling. Ook is hij nooit een speler geweest om pressing te voeren.

Hazard is momenteel de verkeerde speler op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.

Droomhuwelijk

Moet hij er dan weg? Kan hij er weg? Hazard heeft geluk dat het WK van volgend jaar in Qatar niet in de zomer valt. Die urgentie valt weg. Het is ook zeer twijfelachtig dat Madrid in januari zal meewerken aan een uitleenbeurt aan een andere potentiële Champions League-winnaar. Daarbovenop zal Madrid nooit toestaan dat Hazard elders gaat spelen terwijl zij het gigantische loon blijven doorbetalen. Het heeft er alle schijn van dat Eden Hazard nog zes maanden een Galáctico is. Daarna? Que sera sera.

Of hoe een droomhuwelijk in de zomer van 2019 is uitgemond in een bijzonder slechte relatie.

Deze week is Hazard bij zijn relatietherapeut in Tubize, de Rode Duivels.