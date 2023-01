Zelfs president uit bezorgdheid over botsingen en tackles in American football

American footbalspeler Damar Hamlin heeft dit weekend een eerste bericht op sociale media geplaatst sinds zijn hartstilstand. Zijn bijna fatale tackle roept veel vragen op over de gewelddadige aard van de sport.

Een dramatische week voor American footballcompetitie NFL eindigde kort voor het weekend met het best denkbare nieuws: het gaat naar omstandigheden goed met Damar Hamlin, de 24-jarige speler van Buffalo Bills die maandag na een harde tackle door een hartstilstand werd getroffen. Zijn leven hing de afgelopen week aan een zijden draadje.

Zaterdag werd het speelschema in de NFL hervat, want the show must go on in de competitie die in het verleden alleen voor een enkele natuurramp en 9/11 de winkel sloot. Van harte ging het aanvankelijk niet. Wat er met Hamlin was gebeurd, lag kakelvers in het geheugen. Overal droegen spelers shirts met zijn nummer 3 als eerbetoon, of teksten als ‘Love for Damar’.

Hamlin, een tweedejaars verdediger van de Bills, plaatste maandag in Cincinnati tegen thuisclub Bengals een op het oog doodnormale tackle, waarbij de helm van zijn tegenstander hem hard op de borst trof. De Amerikaan krabbelde op, leek de botsing van zich af te schudden, maar zakte vervolgens in elkaar. Artsen snelden het veld op. Het hart van Hamlin had het begeven, zo werd later bekend.

Aan de spelers op het veld was direct te zien dat het menens was. Ploeggenoten knielden, huilden en omhelsden elkaar. Toen Hamlin na bijna tien minuten succesvolle reanimatie met een ambulance van het veld werd gereden, met zijn moeder aan zijn zijde, vormden de Bills-spelers een massale kring om voor hun teamgenoot te bidden. De wedstrijd werd gestaakt op aandringen van de beide coaches.

Opmerkelijk herstel

Na enkele spannende dagen, met Hamlin in kritieke toestand op de ic van een ziekenhuis in Cincinnati, druppelden de goede berichten langzaam binnen. Hamlin had voor zijn leven gevochten, maar had geen neurologische schade opgelopen. Artsen spraken van een opmerkelijk herstel. Toen hij donderdag ontwaakte, kon hij via briefjes communiceren. “Hebben we gewonnen?” schreef Hamlin. “Je hebt het leven gewonnen”, reageerden de doktoren.

Supporters steunen de speler in Orchard Park, een plaats vlak bij Buffalo in de staat New York. Beeld AP

Vrijdag werd de beademingsslang uit zijn keel gehaald en via Facetime sprak Hamlin zijn ploeggenoten toe. “Niemand had onze dag daarna nog kunnen verpesten”, zei Bills-quarterback Josh Allen, die maandag zwaar aangeslagen was. De gebeurtenissen rondom Hamlin hadden zich keer op keer in zijn hoofd afgespeeld. “Het is niet te beschrijven hoe ik en mijn ploeggenoten ons op dat moment voelden.”

De steun voor Hamlin was afgelopen week massaal. De teller van een inzamelingsactie die hij onlangs was begonnen om kinderen aan speelgoed te helpen stond gisteren op ruim 8 miljoen dollar, waar het beoogde doel een bedrag van 2.500 dollar was.

Verband met hersenletsel

Maar net zo talrijk als de steunbetuigingen waren de geschrokken reacties die het akelige incident met Hamlin teweegbracht. Het gaf stof tot nadenken, met name over de gewelddadige aard van de sport, waarbij veel aanvallen eindigen in stevige botsingen of tackles. “We moeten niet vergeten dat deze jongens hun leven op het spel zetten om hun droom te verwezenlijken”, zei ESPN-analist Ryan Clark.

“Kunnen we deze sport nog met goed fatsoen blijven omarmen?” schreef tijdschrift Time, dat wees op het wetenschappelijk bewezen verband tussen American football en ernstig, soms fataal hersenletsel. Volgens Bengals-coach Zac Taylor horen de risico’s bij het spelletje, “maar het is verre van ideaal”.

“Ik blijf maar denken dat ik zulke tackles honderden keren heb gemaakt”, reageerde Calais Campbell, een verdediger van Baltimore Ravens, tegen The New York Times. “Elke keer was ik achteraf in orde, maar nu vraag ik me af: wat als dat de volgende keer niet het geval is?”

Ook president Joe Biden werd gevraagd naar de gezondheidsrisico’s van de in zijn land immens populaire sport. “Ik weet niet hoe je het voorkomt”, antwoordde hij. “Er moet hard worden gewerkt om het veiliger te maken, aan helmen en protocollen rondom hersenschuddingen, maar je kunt er niet omheen dat het gevaarlijk is.”

Damar Hamlin: "Ik ben iedereen dankbaar die voor me heeft gebeden." Beeld AP

Loon niet gegarandeerd

Het incident met Hamlin leidde tot kritiek op de NFL, die een uur wachtte om de wedstrijd te staken. Tijdens het liveverslag van de wedstrijd meldde een commentator van ESPN dat spelers van de NFL de opdracht hadden gekregen om zich op te warmen, hetgeen later door de competitie werd ontkend.

Ook werd de discussie over de betaling van spelers opnieuw aangewakkerd. In de NFL zijn de meeste contracten, zoals die van Hamlin, niet gegarandeerd. Als spelers ernstig geblesseerd raken of niet meer nodig zijn, kunnen ze in veel gevallen fluiten naar hun geld. Hamlin staat bij Buffalo voor jaarlijks ruim 800.000 onder contract.

Of hij ooit nog zal kunnen spelen, is onbekend, maar bovenal van latere zorg. Zaterdag liet Hamlin, nog altijd op de intensieve verzorging in Cincinnati, voor het eerst van zich horen. “Ik ben iedereen dankbaar die voor me heeft gebeden”, schreef hij op Twitter. “Het maakt me sterker op weg naar mijn herstel.”