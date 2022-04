Zelfs na 5.094 minuten voelt Ngadeu geen nood aan rust

Slechts één man speelde dit seizoen meer matchen dan Michael Ngadeu. Joe Aribo kwam 58 keer in actie voor Rangers FC en Nigeria. Maar in speelminuten moet ook de centrale middenvelder van Rangers onderdoen voor Ngadeu: 4.657 tegenover 5.094 minuten.

In de top tien wereldwijd treffen we liefst vier doelmannnen aan: Kasper Schmeichel (Leicester, Denemarken), Odysseas Vlachomidos (Benfica, Griekenland), Jan Oblak (Atlético Madrid, Slovenië) en Edouard Mendy (Chelsea, Senegal). De top tien bestaat bijna uitsluitend uit spelers die in Europa voetballen, met uitzondering van Aubrey David, een centrale verdediger uit Trinidad & Tobago, die in Costa Rica voor Deportivo Saprissa voetbalt.

De top drie wordt overigens vervolledigd door nóg een speler van AA Gent. Andreas Hanche-Olsen prijkt met zijn 4.731 minuten voor AA Gent en Noorwegen op drie. Hij speelde zelfs meer matchen voor AA Gent dan Ngadeu (50 tegenover 43), die in januari de Africa Cup betwistte.

Weinig kaarten

Ngadeu werd drie jaar geleden voor 4,5 miljoen euro door AA Gent weggehaald bij Slavia Praag. De Kameroener groeide dit seizoen uit tot een absolute sterkhouder in de Gentse defensie. Hij leest het spel voortreffelijk, heeft een uitstekend positiespel en is sterk in de duels. Het is veelzeggend dat Ngadeu als centrale verdediger in 57 matchen amper zes gele kaarten incasseerde en geen enkele rode.

De 31-jarige Ngadeu leeft helemaal voor zijn vak, hij is zelden of nooit geblesseerd. Hein Vanhaezebrouck zet hem dan ook als een van de eersten op zijn wedstrijdblad. Enkel op Beerschot, vlak voor de Europese terugwedstrijd tegen PAOK, liet de coach van AA Gent hem een keer uitpuffen op de bank.

De vele speelminuten lijken geen impact te hebben op de sterke Kameroener. “Als ik de voorbije vijf tot zes jaar overloop, stel ik vast dat ik alleen vorig seizoen twee en een halve maand geblesseerd was. Al de andere jaren heb ik meer dan 42 matchen gespeeld”, zei Ngadeu onlangs. “Toen we in 2017 de Africa Cup wonnen, waren dat er 63. Ik ben dat gewoon.”

Hij voegde eraan toe: “Ik tel mijn matchen normaal niet. Misschien steven ik wel op een record af. Voor mij is het simpel: voetbal is mijn job. Als ze mij dat vragen, dan speel ik. Er zijn er die graag zouden spelen maar niet aan minuten toekomen. Ik heb geluk.”

Maandag loopt de teller alvast op voor Ngadeu. Dan gaat hij voor extra speelminuten én de Beker van België. “Sinds ik bij Gent tekende, droomde ik altijd al van een prijs”, liet hij zondag na de match tegen OHL optekenen. “Ik ben Afrikaans kampioen geworden en ik won twee keer de beker in Tsjechië. Ik verloor nog nooit een finale en dat wil ik zo houden.”