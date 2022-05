Zelfs Leclerc zal stilaan in ‘de vloek van Monaco’ geloven

Het valt niet vaak voor in Monaco. Met nog tien minuten te gaan reden de eerste vier in de trage chicane voorbij de tunnel in hetzelfde televisiebeeld. Razendspannend. Alleen is er zoiets als de vloek van Monaco: je kunt er niet voorbijsteken als je auto geen vijf seconden sneller is dan de andere. Was het bijzonder spannend, dan was de afloop ook voorspelbaar. Hoewel de Ferrari duidelijk sneller was dan de Red Bull, zou het treintje Pérez-Sainz-Verstappen-Leclerc wel in die volgorde naar de finish rijden. Wat er ook gebeurde.

Maar de échte vloek van Monaco, die rust natuurlijk op Charles Leclerc. Tot gisteren slaagde hij er zelfs nog nooit in de finish te halen in zijn thuisrace. In 2017, nog in de formule 2, reed hij aan de leiding toen de ophanging van zijn auto het begaf. In 2018, zijn eerste in de formule 1, reed hij veertiende (indrukwekkend met de Sauber van toen) maar begaven de remmen het. Een seizoen later, met de Ferrari, raakte hij door een tactische blunder niet verder dan de eerste kwalificatiesessie en moest dus als zestiende starten, waarna hij in zijn drift botste met een tegenstander. En dan, in 2021, stond hij op de poleposition met de Ferrari, maar liet zijn versnellingsbak het in de formatieronde al afweten.

Foute keuzes

“Ik geloof niet in welke vloek dan ook”, zei Leclerc zaterdag nog, toen hij weer de poleposition pakte. Aanvankelijk leek hij ook gelijk te krijgen, in een koers waarvan de start wegens serieuze regenval meer dan een uur was uitgesteld en hij rustig aan de leiding reed, voor Sainz, Verstappen en Pérez.

Maar dat was buiten Ferrari gerekend. Opnieuw blunderden de Italianen met hun strategische keuzes. Concreet kostten twee verkeerde beslissingen Leclerc niet alleen de overwinning maar ook het podium.

Eén: Ferrari riep hem twee ronden later dan Sergio Pérez binnen om van regenbanden op intermediates (tussen regenband en slick in) te gaan. In die twee ronden pakte Pérez vijf seconden op de Monegask terug. Weg overwinning en plaats twee voor Leclerc. En dan, twee: toen het droog genoeg was om over te stappen op droogweerbanden riep het team Leclerc binnen toen ze nog bezig waren met de bandenwissel van Carlos Sainz. Weg podium.

En of het een warme debriefing wordt, vandaag in Maranello. “Ik heb hier geen woorden voor”, zei Leclerc na de finish. “Ik weet dat het seizoen lang is, maar zelfs dan mag dit niet gebeuren.”

Tranen bij Pérez

De strategie van Ferrari kostte ook Sainz de overwinning: ze hielden hem te lang op regenbanden. Daarbij werd de Spanjaard, toen hij na zijn pitstop buitenkwam, ook nog even opgehouden door een tragere auto.

Meer moest Pérez (Red Bull) niet hebben om de leiding te grijpen en vast te houden. Waarna hij de tranen niet kon bedwingen op het podium. “Winnen in Monaco, daar droom je van als je in F1 debuteert. Dit is er eentje voor mij maar ook voor mijn land. Ik reed met een helm in de kleuren van Pedro Rodríguez (de Mexicaan die in de jaren zeventig verongelukte, JB). Ik weet zeker dat hij daar ergens boven zeer trots op me is.”

Max Verstappen hield het wat rationeler. “Had je me gisteren verteld dat ik voor Leclerc zou finishen, vanaf mijn vierde startplek, ik had je gek verklaard. Ik heb de schade hier serieus beperkt.”