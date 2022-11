Zelfs in hoogste nood verkommert Hazard op de bank van Real

Ook tegen Rayo Vallecano mocht hij niet invallen. De directie van Real Madrid ziet Eden Hazard het liefst vertrekken, maar de aanvaller blijft voorlopig zitten waar hij zit. Misschien brengt het WK verandering.

De etalage van La Liga wordt hem niet meer gegund. Zelf kijkt Eden Hazard (31) er niet meer van op. In zijn hoofd begint hij straks aan de WK-campagne met amper 230 speelminuten in de benen, het equivalent van tweeënhalve match in drie maanden.

Real Madrid speelt morgen zijn laatste match voor de interlandbreak, thuis tegen Cádiz. Maar zelfs als het tien minuten voor tijd achter zou staan, is de kans klein dat op het ledbord plots het rugnummer 7 opflikkert. Sinds zijn laatste basisplaats in La Liga, op 11 september tegen Mallorca, heeft Carlo Ancelotti veertig keer de kans gehad om Hazard in te brengen. Evenveel keer heeft hij hem genegeerd. Zelfs in hoogste nood lijkt hij geen optie meer.

Maandag, bij een 3-2-achterstand tegen Rayo, verkoos hij Mariano Díaz, een weinig gewaardeerde aanvaller die het nummer 7 van Cristiano Ronaldo erfde en het doorgaf aan Hazard. De voorbije weken heeft Ancelotti Díaz vijf keer ingebracht, terwijl Hazard op de bank bleef.

Nummer twintig

Het zegt alles over de plaats van Hazard in de pikorde van Real. Rodrygo is hem voorbijgesneld als back-up voorin, wanneer Karim Benzema onbeschikbaar is. Díaz lijkt de nieuwe nummer drie voorin. Na het mislukte experiment heeft Ancelotti de Rode Duivel daar ondertussen afgeschreven. Vinícius Júnior, Fede Valverde, Rodrygo, Marco Asensio en zelfs Dani Ceballos zijn hem op de flank allemaal gepasseerd.

Qua aantal speelminuten is Hazard momenteel nummer negentien in de kern van de Koninklijke. Qua aantal wedstrijden zelfs nummer twintig: een basisplaats en twee invalbeurten vroeg in het seizoen in La Liga, een basisplek en twee invalbeurten in de Champions League.

Binnen het bestuur van Real Madrid zien ze het graag gebeuren. Toen voorzitter Florentino Pérez onlangs op het oefencomplex langskwam, na een longoperatie, schudde hij Hazard hartelijk de hand. De Rode Duivel gaf hem een por in zij. In de dagelijkse omgang is er geen vuiltje aan de lucht, maar de boodschappen achter de rug zijn minder sympathiek.

De koele relatie tussen Carlo Ancelotti en Hazard. Beeld AFP

Het komt erop neer dat Real Hazard heeft opgegeven. Ondanks een operatie die, inclusief transferprijs, bonussen en salaris, straks bijna 250 miljoen euro zal hebben gekost. Een som die Hazard nooit heeft kunnen rechtvaardigen. Het zoethoudertje voor toenmalig coach Zinédine Zidane heeft een zure nasmaak nagelaten.

Volgens mensen die hem dagelijks aan het werk zien traint Hazard degelijk. Binnen de spelersgroep is hij nog altijd graag gezien. Ook Benzema en co. vragen zich weleens af waarom hij zo weinig kansen krijgt. Ligt het aan een gebrek aan volume? Aan de intensiteit? Aan een trainer die Hazard als mens waardeert, maar tactische en fysieke twijfels heeft en anderen hoger inschat?

Onder journalisten van huiskranten AS en Marca circuleert al langer het verhaal dat de directie Ancelotti een duidelijk hint heeft gegeven om Hazard niet te veel meer op te stellen. Een complottheorie die ze niet hard kunnen maken, maar het is geen geheim dat de deur voor een vertrek al een tijdje wagenwijd openstaat. Het probleem is dat er zich de afgelopen jaren geen enkele club concreet heeft gemeld.

Gezin gelukkig

Binnen Real kennen ze de intenties van Hazard. Hij maakt voorlopig geen aanstalten om te vertrekken. Zijn vrouw is gelukkig in Madrid, zijn vijf kinderen beleven de tijd van hun leven. Hij zou graag meer spelen bij de club van zijn dromen, maar ziet niet veel uitdagingen meer. Zou een jaarsalaris van 25 miljoen euro het leed verzachten? Hazard: “Ik verwacht maar één zaak: dat ik op het terrein kan bewijzen dat ik nog top ben. Voor de rest valt er weinig aan toe te voegen.”

Uit respect voor zijn voorbeeldige houding is Real niet zinnens om hem naar de uitgang te duwen. Die stap zal hij zelf moeten zetten. De weinige speelminuten zijn wel een hint. Gareth Bale kent de truc. Isco ook. Bij Real hopen ze stiekem dat Hazard tijdens het WK weer naar een aanvaardbaar niveau groeit. Qatar als etalage voor een opgegeven speler van bijna 32.