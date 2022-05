Zelfs de president moeide zich met de transfer van Mbappé

Feest in Parijs, frustratie in Madrid. Kylian Mbappé pronkte met ‘2025’ op zijn truitje in het Parc des Princes. ‘De beste speler ter wereld blijft ook de komende drie seizoenen bij PSG.’ En bij die stunt was een opvallende onderhandelaar betrokken.

Parijs is dezer dagen meer in de ban van tennis dan voetbal, maar gisterenmiddag rond de klok van drie stonden de ogen toch even op het Parc des Princes gericht in plaats van het Court Philippe-Chatrier, amper enkele straten verder. Al een uur van tevoren stond de hoofdingang volgepakt met nieuwsgierige Parijzenaars. Hun chouchou blijft.

Gisteren gaf Kylian Mbappé (23) samen met voorzitter Nasser Al-Khelaïfi een woordje uitleg bij die duizelingwekkende deal. “Vandaag is een grote dag in de geschiedenis van Paris Saint-Germain, voor onze fans, en voor heel Frankrijk.” Zo stak Al-Khelaïfi van wal op de persconferentie, waar een honderdtal journalisten uit alle windstreken verzameld waren. “De beste speler ter wereld blijft ook de komende drie seizoenen bij ons. Een sterk signaal.”

Mbappé is een uithangbord voor club, stad en land. De Ligue 1 moet het hebben van vedetten als hij. Waar hij vorig jaar zelfs niet wou praten met PSG, tekent hij er nu een nieuwe megadeal. “De context is anders”, verklaarde Mbappé. “Zowel sportief als privé zijn er dingen veranderd. Ik wil ook belangrijk zijn voor Frankrijk. Ik kon vertrekken als grote speler, maar mijn geschiedenis hier is nog niet ten einde. Er zullen nog mooie verhalen worden geschreven.”

Geen kapitein

Broertje Ethan keek vol trots toe op de eerste rij. Zijn ouders Fayza en Wilfried Mbappé konden ook niet ontbreken. Hun oogappel, een jongen uit een buitenwijk van Parijs.

“Het was geen simpele keuze”, gaf Mbappé toe. “Ik heb ruim de tijd genomen voor mijn beslissing. Ik zal altijd voor het voetbal kiezen.”

Een opvallende onderhandelaar in het dossier-Mbappé was president Emmanuel Macron. “Hij heeft me advies gegeven”, glimlachte Mbappé. “We hebben veel gepraat. Hij wou dat ik bleef en nam deel aan de onderhandelingen. Zo zie je maar dat het voetbal is veranderd en het een belangrijke plaats heeft in de samenleving.”

Er vloeide al de nodige inkt over de rol die Mbappé nu gaat krijgen binnen PSG. ‘Inspraak’ in het sportieve project, wat houdt dat in? “Ik blijf gewoon een voetballer. Ik hoef die aanvoerdersband ook niet om mijn standpunt over te brengen en te spreken op het veld. Marquinhos blijft mijn kapitein. Ik wil het voetbal niet revolutioneren, dat is mijn strijd niet.”

Ook Al-Khelaïfi gaf geen details prijs. “Mbappé is een speler. De club kiest welke richting we uitgaan, daar moet hij niet wakker van liggen. Het sportieve project is voor elke speler belangrijk. Hij gaat nooit dingen eisen, hij wil gewoon winnen. En wij gaan investeren zodat dat lukt.”

Klacht van La Liga

Natuurlijk kon de Spaanse pers niet ontbreken. Real Madrid kreeg na een jarenlange flirt alsnog een ‘neen’. La Liga legde zelfs een klacht neer bij de FIFA door de astronomische bedragen in het contract van Mbappé (netto 40 à 50 miljoen euro per jaar) in het licht van de schuldenberg die de Franse kampioen al heeft.

De voorzitter hield het luchtig. “Misschien zijn ze bang dat de Ligue 1 beter wordt dan La Liga? Ik zie het als een compliment. Ik heb veel respect voor de club en haar competitie, maar wij willen ook respect. Meer ga ik er niet over zeggen, het zijn mijn zaken niet. Voor Mbappé primeert het sportieve, niet die investering.”

Aan de hoofdingang kregen ze uiteindelijk waarvoor ze gekomen waren: een glimp van hun topschutter. Het gejuich zullen ze tot op Roland Garros gehoord hebben. “Les Madrilènes sont des salopes. Puta Madrid.” De boodschap was duidelijk: Mbappé is van Parijs. In de fanshop gingen de truitjes met Mbappé op de rug weer net iets vlotter over de toonbank. Die miljoenen betalen zichzelf niet terug.