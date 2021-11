Zeldzame offday van Mignolet: ‘Ik schatte die pass verkeerd in’

Met een blunder en een strafschopovertreding bezorgde Simon Mignolet Standard eigenhandig een punt. Uitgerekend hij die Club al zo vaak een hand boven het hoofd hield. ‘Moeten we nu kwaad op hem zijn?’

Neen, het was niet het dagje van Mignolet gisteren. De zo vaak geprezen doelman van Club Brugge bracht de Rouches met een onoordeelkundige tussenkomst vlak voor de rust weer in de wedstrijd, om bij het begin van de tweede helft wederom in de fout te gaan. Blauw-zwart speelde dan wel geen goede wedstrijd, zonder de fouten van zijn doelman was Standard nooit met een resultaat aan de haal gegaan. Een zeldzame offday van Mignolet.

Het was al het zevende puntenverlies van Club in deze competitie, op veertien wedstrijden. Dat is een kwalijk gemiddelde voor een titelfavoriet.

Daar waar de doelman door Club Brugge wekelijks naar de mixed zone wordt gestuurd, bleef het gisteren bij één kort televisie-interview. “Standard kwam weer in de wedstrijd na een individuele fout van mij”, gaf Mignolet toe. “Ik nam de foute beslissing, want ik dacht dat ik eerst bij de bal kon zijn. Ik schatte die pass verkeerd in en als doelman betaal je dat duur.”

Net na de rust liep Mignolet de Noor Aron Donnum onderuit in de zestien meter. “Ik moet de beelden nog een paar keer bekijken. In ieder geval ging ik voor de bal. Een strafschop was een zware beslissing, al heb ik er ook wel begrip voor.”

Collectief falen

De missers van Mignolet kenden zware gevolgen. Toch nam niemand hem iets kwalijk. “Moeten we nu kwaad op hem zijn of zo?”, klonk het bij Clinton Mata. “Hij heeft al zo vaak punten voor ons gepakt dat we hem niets kunnen verwijten. Het zijn wij die als ploeg hebben gefaald. Voor die tegengoals hadden we de match moeten dooddoen. Je ziet overal in Europa topploegen die in dit soort matchen vijf, zes of zeven keer scoren. Dat hebben we nagelaten.”

Charles De Ketelaere: “Mignolet heeft al veel beter gedaan, maar het is niet aan mij om daarover te oordelen. Dat weet hij zelf ook wel. Hij heeft ons bovendien al heel vaak punten opgeleverd.”