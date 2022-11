Zege tegen Japan, maar toch verliest Canada het momentum: hoe Buchanan en co. met zorgen naar match tegen Rode Duivels trekken

O Canada. Op minder dan één week van hun eerste WK-wedstrijd in 36 jaar loopt onze tegenstander op zijn zachtst gezegd niet over van het vertrouwen. “Het is een beetje een nerveuze periode”, grijnsde bondscoach John Herdman woensdag nog. De oefenzege tegen Japan in Dubai - de winnende panenka van invaller Cavallini ging maar net goed - heeft daar één dag later weinig verandering in gebracht.

Het ontstane enthousiasme rond de historische kwalificatie in maart is intussen helemaal gaan liggen. Veel vraagtekens kwamen in de plaats. Sinds de spelersstaking over de WK-premies tijdens de internationale break in juni was het onrustig bij Team Canada. Waar een kleine week voor het treffen met de Rode Duivels met Alphonso Davies én nu ook FC Porto’s Stephen Eustaquio twee sleutelspelers onzeker zijn - de Canadese ster van Bayern München is tot nader order nog niet op het vliegtuig gestapt. Ook op logistiek vlak liep het fout. Pietje precies en workaholic Herdman, die het liefst zélf de busroute van het hotel naar het stadion uitstippelt, bestempelde de trip van Qatar naar Dubai vol vertraging en fileleed als ‘a tricky travel day’.

Tegen Japan koos Herdman voor de vertrouwde 4-4-2, voorlopig dus zonder Davies en Eustaquio. Met Larin en David voorin en Buchanan op de rechterflank. Met de momenteel sterkst mogelijke ploeg binnen de lijnen tegen een B-elftal van Japan kwam één zwakte van de Maple Leafs al snel bloot te liggen. Eén simpel balletje achter de opnieuw fitte Kamal Miller en het stond 0-1. Canada, waarbij de vaste linksachter Adekugbe ook al een nonchalante indruk liet, geeft veel ruimte weg in de rug. Onder druk bleek het daarnaast voor hen een hele klus om er voetballend uit te komen - de lange ballen richting Larin gingen vervolgens vaak verloren.

Gelet op de vormcurve - Canada speelde vorige week slechts 2-2 gelijk tegen Bahrein - én de kwaliteiten, hoeft België de eerste opponent weinig te vrezen. De stilstaande fases van Hoilett zijn een wapen - Vitoria lukte de gelijkmaker op een hoekschop. Invaller Laryea maakte een goeie indruk - hij lokte in de slotfase een penalty uit. Voorts zijn de mannen die we kennen - David en Buchanan - ook de gevaarlijkste Canadezen. Die laatste hoeft een pak minder te verdedigen dan bij Club. En dus kan hij naar hartelust acties maken, al viel dat gisteren tegen.

Larin in actie tegen Japan. Beeld AFP

Stel dat Eustaquio en/of Davies niet fit geraken, dan houdt het quasi helemaal op. Tegen Japan stonden drie spelers van CF Montréal en verder jongens van het Mexicaanse Chavez, Reading, Rode Ster Belgrado en Turks laagvlieger Hatayspor binnen de lijnen. Atiba Hutchinson is er intussen 39 - de kapitein speelde gisteren zijn derde match in 2022. Om maar te zeggen. Van Larin, die de lijn van bij Club doortrok, zal het ook niet komen. De tweede helft van Canada was voortreffelijk, maar dat had veel met het niveau van de Japanners te maken.

“We willen tonen aan de wereld waartoe we in staat zijn”, herhaalde Buchanan deze week nog eens. Hij voegde er zelfs aan toe dat Canada wereldkampioen kan worden. Nu, dat liet de generale repetitie in het Al Maktoum-stadion alvast niet uitschijnen. Canada is hoe langer hoe meer zijn momentum kwijt. En niets doet vermoeden dat ze het tegen onze Duivels plots zullen terugvinden.