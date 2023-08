‘Ze was genadeloos’: buitenlandse pers vol lof over glansprestatie Lotte Kopecky op wereldkampioenschap

MARCA: ‘Spectaculair onderlichaam geeft haar zoveel opties’

Erg mooie woorden in de Spaanse sportkrant MARCA. “Lotte Kopecky was genadeloos. Ze was de sterkste van de dag. En ze had benen waar alleen Vollering op kon reageren. Alleen was de Belgische moediger dan haar teamgenoot van SD Worx. Eerst dichtte Kopecky met gemak alle gaten. Nadien viel ze zélf schaamteloos aan. En won ze die wereldtitel. Dat spectaculaire onderlichaam van haar geeft zoveel opties. En ze speelde haar troeven op de perfecte momenten uit. Vollering kon niet anders dan genoegen nemen met zilver. Kopecky was superieur.”

Algemeen Dagblad: ‘Iedereen buigt voor Koningin Kopecky in Glasgow’

Het Algemeen Dagblad zag hoe de Oranjevrouwen weinig in te brengen hadden tegen ‘The Queen of Glasgow’. “Lotte Kopecky heerste eerst op de baan, daarna op de weg”, aldus de Nederlandse krant. “Kopecky heerste op de venijnige pukkeltjes zoals Mathieu van der Poel een week eerder deed. Op Montrose Street, Hill Street, Scott Street en in Kelvingrove Park speelde ze met haar concurrenten zoals ze dat al had aangekondigd op het Sir Chris Hoy Velodrome, even buiten de Schotse industriestad. Het houten ovaal bleek avond na avond een speeltuin voor de Antwerpse.”

Kopecky is voor het AD een “terechte kampioen” na “ voor de tweede keer in acht dagen tijd een extreem spectaculair kampioenschap”. “Een waardige opvolgster in de regenboogtrui”, wordt Annemiek van Vleuten over Kopecky geciteerd. “Als iemand anders ’m dan toch moet pakken, dan graag iemand die de trui goed gaat laten zien. En dat gaat Lotte sowieso doen.”

La Gazzetta: ‘Op z’n Van der Poels’

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport omschrijft de prestaties van Kopecky op dit Super-WK als “gek”. “De zege in de wegrit was al haar derde wereldtitel op dit WK. Eerder was ze in haar carrière al tweede in de Tour, won ze twee keer de Ronde van Vlaanderen en één keer de Strade Bianche. Met topfavoriete Kopecky heeft België na 50 jaar nog eens het WK bij de vrouwen gewonnen. En ze deed het op z’n Van der Poels, met een solo.”

L’Equipe: ‘Kroon op het werk’

Bij het Franse L’Équipe zagen ze een “offensieve” Kopecky beloond worden. “De hele dag heeft ze geprobeerd om weg te rijden. In de laatste kilometers ontsnapte ze uiteindelijk met Ludwig, om de Deense een paar hectometers later achter te laten. Kopecky was al briljant op de piste met twee wereldtitels, met haar derde zette ze de kroon op een meer dan succesvol WK.”

Cyclingnews: ‘Namiddag verliep nochtans frustrerend’

“De topfavoriete veroverde al haar derde regenboogtrui op één week tijd. En de eerste Belgische wereldtitel op de weg voor dames in liefst een halve eeuw”, weet het gerenommeerde Cyclingnews.

“Een groot deel van haar namiddag verliep nochtans frustrerend. Bijvoorbeeld toen ze een nieuwe achtervolging probeerde in te zetten, maar niemand steun kwam bieden. Nadat ze toch vooraan raakte, sloeg ze op vijf kilometer van de streep een flink gat. Hoewel Uttrup Ludwig haar steeds in het vizier hield, had Kopecky tijd om van haar zege te genieten. Dat in een jaar waarin ze de Ronde van Vlaanderen won en een sprankelende Tour de France Femmes reed.”