Ze nagelde een machtige Chinese politicus aan de schandpaal. Nu blijft het lot van de verdwenen tennisster Peng Shuai onduidelijk

Hoewel nu meerdere bekende (oud-)collega’s hun bezorgdheid hebben geuit over haar lot, blijft China zwijgen over de in ongenade gevallen tenniskampioene Peng Shuai. Ze is ‘in veiligheid’, klinkt het vaag, maar bewijst daarvan levert Peking niet.

Van de 35-jarige speelster zelf is niets meer vernomen sinds zij, twee weken geleden, een machtige politicus op het Chinese internet aan de schandpaal nagelde wegens verkrachting. ‘Waar is Peng Shuai?’, vragen nu steeds meer grote namen uit de tenniswereld. Van oud-kampioene Chris Evert tot Novak Djokovic, de huidige nummer 1 bij de mannen. Ook de Japanse toptennisster Naomi Osaka zei gisteren in ‘shock’ te zijn over de situatie rond haar Chinese collega. “Censuur is nooit goed. Ik hoop dat Peng Shuai en haar familie het goed maken en veilig zijn”, aldus de Japanse viervoudig grandslamwinnares.

De Chinese autoriteiten blijven echter doof voor de vraag die inmiddels met de hashtag #WhereIsPengShuai rondgaat op internet. Tal van beroemdheden, feministen en fans koppelen hun zorg inmiddels ook aan een oproep de komende Olympische Winterspelen in China te boycotten als er niet snel nieuws komt over de verdwenen speelster.

Peng Shuai zou volgens Peking alvast ‘in veiligheid zijn’. Steve Simon, voorzitter van de profbond voor tennissters (WTA), zei dat in een gesprek met The New York Times. “We hebben van meerdere bronnen, waaronder de Chinese tennisbond, de bevestiging gekregen dat ze veilig is en niet wordt bedreigd”, klinkt het hoopgevend. Maar Simon geeft meteen toe dat niemand van de WTA Tour, zoals officials en andere speelsters, reeds in staat is geweest Peng rechtstreeks te bereiken om haar veiligheid te bevestigen.

Gevraagd om een reactie, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, tegen een journalist: “Ik heb niets gehoord over de kwestie die u aan de orde stelt.” Hij voegde eraan toe dat dit geen diplomatieke kwestie is. Verder wilde Zhao Lijian niets loslaten over het lot van de voormalige nummer 1 in het dubbelspel. De nationale tennisbond van China wil evenmin reageren op veelvuldige verzoeken om opheldering over Pengs verblijfplaats.

Onzichtbaar

De spraakmakende beschuldigingen – eerder deze maand meldde Peng Shuai op Weibo (China’s Twitter) dat voormalig vicepremier Zhang Gaoli haar seksueel had misbruikt – blijven onzichtbaar voor Chinese internetgebruikers. Pengs #MeToo-aanklacht werd al na dertig minuten gewist, zoals ook alle verwijzingen naar de speelster van het Chinese internet zijn geschrapt.

De hoop is dat de internationale druk tot contact met Peng Shuai zal leiden. Inmiddels lijkt er ook een tegenoffensief te zijn ingezet van buiten China. Op verschillende platforms wordt de tennisster ervan beschuldigd de reputatie van een gerespecteerd politicus door het slijk te halen. De twee kenden elkaar al lang en nu ze in de gaten heeft dat ze niet zijn vrouw zal worden, komt ze met laster, zo is de teneur. Een vraag die anderen stellen is: waarom zou Peng Shuai haar carrière en misschien zelfs haar leven riskeren door de stilte over deze pijnlijke kwestie aan de orde te stellen?

Het is in China riskant openlijk kritiek te hebben op partijbonzen. Zeker in dit geval. Zhang Gaoli (75) is niet alleen voormalig vicepremier, maar bovenal oud-lid van het almachtige Permanente Comité van het Politbureau. De Chinese Communistische Partij treedt van oudsher krachtig op tegen elke vorm van kritiek. De vuile was moet binnenblijven. Daarbij aarzelt men niet om het Chinese recht opzij te schuiven, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Dat recht garandeert overigens weinig bescherming. Het Chinese juridische systeem biedt de mogelijkheid om mensen lang gevangen te houden zonder toelichting en ook zonder bijvoorbeeld naasten te informeren. Pas veel later horen zij dan of ze worden aangeklaagd of niet.