Ze komen eraan: Pidcock duikt over twee weken normaal als eerste het veld in, Van Aert en Van der Poel volgen niet veel later

De cross is pas compleet met Wout van Aert (28), Mathieu van der Poel (27) en Tom Pidcock (23) erbij. Alle drie gaan ze nog crossen dit najaar, dat is zeker. Maar wanneer? Pidcock lijkt de eerste die in actie gaat komen. “Hij heeft redelijk veel honger om eraan te beginnen”, zegt zijn ploegleider bij Ineos, Kurt Bogaerts. “Het belangrijkste de voorbije weken was dat Tom een keer een goeie break kon nemen, hij had mentaal en fysiek een reset nodig na een goedgevuld seizoen, en die heeft hij gehad. Hij heeft goed kunnen ontspannen.”

De laatste wedstrijd van Pidcock dateert van de eerste week van september, de Tour of Britain. In oktober ging hij op vakantie naar Amerika. Ondertussen is hij weer volop aan het trainen. Zijn programma voor 2023 krijgt stilaan vorm en in dat pakket zitten ook de komende crossmaanden. De kans is groot dat de Britse wereldkampioen over dik twee weken zijn debuut zal maken in het veld. De superprestigecross van Merksplas (19/11) en de wereldbekermanche in Overijse (20/11) worden wellicht zijn eerste wedstrijden. Dat zal meteen ook de allereerste keer zijn dat Pidcock zijn regenboogtrui kan tonen aan het grote publiek.

Van Aert heeft de training nog maar net hervat. Beeld Photo News

Van Aert en Van der Poel zal hij dan nog niet tegenkomen. De eerste wedstrijd voor Van Aert zou de X2O-cross in Kortrijk (26/11) kunnen worden. De organisatie wil hem in ieder geval heel graag aan de start en de onderhandelingen lopen. Wordt er een deal gevonden? Sowieso zal Van Aert niks overhaasten. De Kempenaar heeft de training nog maar pas hervat en wil eerst een behoorlijke basisconditie opbouwen. “Wout doet het stap per stap”, klinkt het. De Belgische kampioen zal pas crossen wanneer hij een voldoende goed niveau haalt. Opvallend: ook hij heeft nog geen enkele wedstrijd in zijn recentste kampioenentrui gereden.

Van der Poel reed vorige winter amper twee crossen. Beeld Photo News

Ook Van der Poel zit nog in de opbouwfase. In de entourage van de Nederlander valt te horen dat zijn crossprogramma een “work in progress” is. Met andere woorden: de concrete data worden op dit moment ingevuld. De grote lijnen liggen al vast: Van der Poel komt eind november, mogelijk begin december, in actie in het veld.

Vraag is hoe vaak hij samen met Van Aert en Pidcock te zien zal zijn? Vooral Van Aert en Van der Poel zijn dure vogels. Met een paar tienduizend euro kom je als organisator niet toe om ze samen aan de start te krijgen.

Ook het WK is nog geen vaste afspraak. De Belg en de Nederlander zullen normaal meedoen aan het WK in Hoogerheide, maar Pidcock is een twijfelgeval. Bogaerts: “De voorjaarsklassiekers zijn een groot doel voor Tom en de combinatie met het WK is niet simpel nu het WK een week is opgeschoven (5/2). Je komt dan heel dicht bij de Vlaamse klassiekers, zeker omdat Tom nog een stage wil doen en misschien ook nog wat rust zal willen nemen. Voorlopig is het WK een open vraag zonder antwoord.”