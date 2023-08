Ze hebben er 1.837 dagen op moeten wachten, maar dankzij zege tegen Charleroi is Anderlecht weer eens competitieleider

Sinds de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Union zit Anderlecht aan vier overwinningen op rij in de competitie. Leoni en Amuzu zorgden voor de volle buit tegen het Charleroi van Felice Mazzu. Dankzij die twaalf op twaalf staat Anderlecht voor het eerst in vijf jaar aan de leiding van het klassement.

Ok, er moesten drie wedstrijden worden uitgesteld. Maar RSC Anderlecht staat wél aan de leiding van het klassement in de Jupiler Pro League. Dat is een poos geleden. Exact vijf jaar en elf dagen geleden, van 17 augustus 2018, om precies te zijn.

Vijf jaar! De paars-witte pennenzak van Hein Vanhaezebrouck stond nog in het trainerskabinet op Neerpede. Zo lang dus.

Brian Riemer koos tegen de Carolo’s voor dezelfde elf als tegen Westerlo. De laatste nieuwkomer, Thomas Delaney begon zoals verwacht op de bank.

Anderlecht had het niet onder de markt tegen Charleroi, dat voor rust voetballend gewoon de evenknie was van paars-wit. Het was een potige partij bij momenten. Hervé Koffi ontsnapte in één fase tot tweemaal toe aan een rode kaart. De doelman van de Carolo’s duwde de bal te ver voor zich uit en vloog met gestrekt been richting de enkel van Kasper Dolberg. Een geluk voor de Deen dat de bal tussen zijn enkel en de studs van Koffi zat of zijn seizoen zat erop. Ook Raman ontsnapte aan de vliegende keeper van Charleroi. Lothar D’Hondt vond het allemaal reglementair.

De beste kans was voor Charleroi, Badji kopte van dichtbij tegen de lat. En Vertonghen moest nog eens een bal van de ex-spits van Club Brugge van de lijn halen. Anderlecht dreigde zelf ook met een kopballetje van Sardella.

Iets voorbij het halfuur zorgde Théo Leoni voor de Brusselse voorsprong. De middenvelder snoepte Zorgane de bal af in de zestien en krulde het leer heerlijk voorbij Koffi. De eerste voor Leoni in de paars-witte hoofdmacht.

Gemiste kans

Anderlecht had zichzelf een pak moeite kunnen besparen door meteen na rust de dubbele voorsprong op het bord te prikken. Na nog maar eens een steal van Leoni had de ingevallen Amuzu de hoek voor het uitkiezen. Hij trapte klungelig naast de bal en de poging van Rits werd nog van de lijn gekeerd.

Felice Mazzu liet ex-Anderlecht-speler Adrien Trebel invallen, Riemer bracht Delaney voor Rits. Zijn eerste wapenfeit was een knal van afstand, door Koffi in hoekschop geduwd. Charleroi bleef in een terugkeer geloven en een kwartier voor tijd kopte Andreou op aangeven van Zorgane de gelijkmaker voorbij Dupé.

Anderlecht reageerde haast meteen. Sardella draafde nog maar eens de rechterflank af en vond met een voorzet aan de tweede paal Amuzu. Tot ieders verbazing kopte hij de bal haarfijn voorbij Koffi. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. Amuzu’s grote misser van even voordien was hem op slag vergeven. Twaalf op twaalf voor Anderlecht en een eerste plek in het klassement als deugddoende beloning.