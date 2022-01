Zakenpartner Hoedt gevat in groot drugsonderzoek

De Nederlandse krant De Telegraaf kwam met het nieuws dat Antoon H. en zijn zoon Cobus H. opgepakt zijn. Beide heren zijn familie van Hoedt, eerstgenoemde is bovendien zakenpartner in Hoedts zaak van luxewagens. Antoon H. werd opgepakt als verdachte in een onderzoek naar amfetamines. Hij zou ook met kilometerstanden van auto’s sjoemelen. Cobus H. zou dan weer een spilfiguur zijn in het opzetten van drugslabo’s in Nederland en België. Voor alle duidelijkheid, Hoedt zelf wordt door het Nederlandse gerecht niet als verdachte beschouwd.

Anderlecht ging woensdag onderuit tegen Cercle Brugge (0-2) nadat Hoedt al vroeg een rode kaart had gepakt. Het bondsparket vorderde gisteren één speeldag effectieve schorsing en een boete van 1.000 euro. Die schorsing geldt nog niet voor de topper tegen Union van zondag. Het voorstel gaat pas in op 2 februari. Anderlecht aanvaardt dat evenwel niet en gaat in beroep. Die zaak wordt pas volgende week vrijdag behandeld, waardoor Hoedt ook volgende week donderdag in de beker tegen Eupen kan aantreden.