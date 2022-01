Zakelijk Antwerp doet uitstekende zaak in klassement

Nochtans begon Antwerp fel in de Ghelamco Arena, zoals voorzitter Paul Gheysens het had geëist na het gelijkspel tegen STVV. Er was inzet en er was een vroeg doelpunt. Eerst miste Michael Frey nog een strafschop, wat later trapte Alhassan Yusuf de bal onhoudbaar binnen in de korte hoek. De Nigeriaan speelde als een van de weinigen een goede partij in Gent.

Jean Butez was nog zo iemand. Koelbloedig, alert, goed meevoetballend. Zijn redding op het schot van Alessio Castro-Montes was knap.

Antwerp ontsnapte een paar keer voor en na de rust. Het voetbalde te gemakzuchtig, zakte te fel in. Gelukkig voor hen miste Darko Lemajic een paar uitstekende kansen en trapte Gianni Bruno in de slotminuut onbeholpen naast.

Coach Priske zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg zich in balbezit presenteerde. Te slordig, te laks, zonder overtuiging. Het werkmansplunje werd wel aangetrokken. Op dat vlak was er geen enkel probleem. “Op basis van mentaliteit zijn er veel ploegen geweest die tegen ons punten hebben gesprokkeld”, zei middenvelder Radja Nainggolan. “Nu hebben wij dat getoond in Gent. Met deze mentaliteit pak je punten.”

Priske vulde aan: “Ik moet de gasten krediet geven voor hun prestatie. Ze hebben gevochten en gelopen, ze hebben er alles aan gedaan.”

Bij Antwerp deden ze er ook alles aan om het tempo uit de wedstrijd te halen, zoals talmen bij een doeltrap of een vrijschop, of blijven liggen na een tik op de benen. De organisatie was het belangrijkst. Kansen ontbraken. “We hanteerden regelmatig de lange bal”, zag Nainggolan. “Als je die niet bijhoudt, dan maakt dat het makkelijker voor ploegen als Gent, die zelf willen voetballen.”

Priske trad zijn speler bij. “Offensief was het minder. Hun loopacties waren gevaarlijk. De combinatie Frey met Samatta? Ze hebben het in het verleden ook goed gedaan, vind ik, tegen Fenerbahçe en Beerschot.”

Raadselachtige ploeg

Feit is dat Antwerp in zijn wedstrijden wisselvallig presteert. “Hoe ik dat verklaar? Ik vind het ergens wel logisch”, aldus Priske. “Gent begon aanvallender te spelen, het publiek zet dan automatisch wat meer druk. Soms ontwikkelt een uitwedstrijd zich zo. En ik vind dat we een aantal counters om de 0-2 te maken niet goed hebben uitgespeeld.”

Zo blijft The Great Old een raadselachtige ploeg, in staat tot het beste – denk aan de thuismatch tegen Charleroi begin januari – en in staat tot het slechtste. Maar in het klassement hebben ze een uitstekende zaak gedaan in de Ghelamco Arena. Uiteindelijk is dat waar het om draait in het voetbal.

“We speelden hier niet onze beste partij, maar daar gaan we niet minder goed van slapen”, vatte Birger Verstraete het gevoel in de spelersgroep treffend samen.