Yves Lampaert pakt verrassend geel in openingstijdrit Tour in Kopenhagen: ‘Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België’

Kopenhagen was het decor van de meest noordelijke Grand Départ ooit. De regen bleek daarbij geen spelbreker te zijn voor het publiek, dat massaal langs de kant van het parcours stond, maar alle nattigheid had wel een cruciale rol in het sportieve verloop. Anders dan gebruikelijk kwamen de grote namen niet als laatste renners aan de start, maar wel in de eerste wedstrijduren in de hoop zo de natste en gladste omstandigheden te vermijden.

Een dubbele valpartij van de erg vroeg gestarte schaduwfavoriet Stefan Bissegger was meteen een waarschuwing voor de rest van het deelnemersveld, maar amper enkele minuten later zette Mathieu van der Poel in zijn gloednieuwe en peperdure tijdritpak de richttijd neer: 15:30. Zowel Primoz Roglic, Jonas Vingegaard als thuisrenner Mads Pedersen beten de tanden maar nét stuk op die tijd van de Nederlander.

De grootste bedreiging voor Van der Poel leek uit het middendeel te komen, waarin topfavorieten Filippo Ganna en Wout van Aert met een minuut tussentijd startten, gevolgd door titelverdediger Tadej Pogacar. Ondanks enkele slippers onderweg deed Ganna drie seconden van de toptijd van ‘MVDP’, maar meteen daarna pitste Van Aert daar nog eens ruim vijf seconden af. Pogacar nestelde zich netjes tussen Van Aert en Ganna in en zette daarmee alle andere klassementsrenners meteen op achterstand.

Yves Lampaert kwam als snelste over de meet in Kopenhagen. Beeld BELGA

De weersvoorspellers bleken echter ongelijk te hebben: in het laatste blok van de tijdrit stopte het met regenen en draaide ook de wind. Christophe Laporte slaagde erin de beste tijd aan het tussenpunt neer te zetten maar moest na een valpartij de ritzege vergeten. Het bleek Yves Lampaert die Van Aert uit de hot seat kwam duwen: aan het tussenpunt was de West-Vlaming weliswaar niet bij de vijf snelste renners, maar op de streep deed hij nog eens vijf seconden sneller dan de toptijd van Van Aert.

Ook al droogden de wegen steeds meer op, toch werd de tijd van Lampaert niet meer bedreigd door iemand van de laatste gestarte renners, inclusief Tom Pidcock. De West-Vlaming boekte na Belgische titels in de wegrit en het tijdrijden, een etappe in de Ronde van Spanje en tweemaal Dwars door Vlaanderen zijn grootste zege ooit, met 0:05 voorsprong op Van Aert en 0:07 op Pogacar. De verschillen in het algemene klassement zijn dezelfde. Ganna werd vierde, Van der Poel vijfde. Dylan Teuns (tiende op 0:20) was de derde Belg in de top tien.

Wout van Aert had z’n zinnen gezet op winst en het eerste geel. Beeld REUTERS

‘Ik ben maar een boerenzoon uit België’

“Mijn hoofd spat uit elkaar”, zei de 31-jarige Belg in een eerste reactie na zijn onverwachte winst. “Ik wist dat ik in vorm was, maar om een etappe te winnen in de Tour is erg bijzonder. Een proloog nog wel”, vervolgde Lampaert. “Ik heb de grote Wout van Aert verslagen en ook Mathieu van der Poel en Filippo Ganna. Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België.”

Lampaert vond niet dat hij een voordeel had dat hij later in actie kwam dan enkele belangrijke concurrenten. Op het moment dat hij op zijn fiets stapte was het droog. Daarvoor regende het nog flink. Lampaert: “De wegen waren nog net zo nat, de gaten in de weg zaten nog vol water. Maandag zal ik mijn vriendin en kindje weer zien, dan zal ik het wel beseffen. Op het podium zal ik ook aan mijn beste vriend Tim Declercq denken, die thuiszit vanwege het coronavirus.”

Declercq, ploeggenoot van Lampaert bij Quick-Step Alpha Vinyl, werd in de Tourselectie vervangen door de Fransman Florian Sénéchal.

Grote Beltbrug

Zaterdag mag Lampaert voor het eerst in zijn carrière de gele trui van de Tour aantrekken. De Grote Beltbrug is dan de blikvanger in de eerste rit in lijn van deze Tour. Helemaal aan het eind van de 202 kilometer lange etappe tussen Roskilde en Nyborg wacht de achttien kilometer lange brug die door het waaiergevaar voor veel nervositeit kan zorgen in het peloton. In de aanloop daarnaartoe liggen er ook drie beklimmingen van vierde categorie en vaak smallere wegen op het traject.

Tadej Pogacar. Beeld AFP

De Ronde van Frankrijk finisht na 21 ritten op 24 juli in Parijs. Bekijk hier het overzicht van alle ritten.