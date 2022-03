Yves Kabwe Kazadi, dé revelatie van ‘FC United City Pirates’: ‘Er wordt geen seconde geacteerd, alles is authentiek’

‘Ik ben op zoek naar mijn eigen’, geeft een van de jonge voetbaltalenten vertwijfeld toe in de slotaflevering van FC United City Pirates. Die ene zin vat de beklijvende tv-reeks perfect samen: jongeren op zoek naar zichzelf, daarbij geruggesteund door een uniek project.

‘Standbeeldmateriaal’, zo omschreef Elmo Lê van een paar weken geleden in deze krant de rol van Yves Kabwe Kazadi bij het Antwerpse jeugdvoetbalproject City Pirates. Trainer, sociaal werker, coördinator, brenger van goed en slecht nieuws, man van alle seizoenen, prominent aanwezig in de zes afleveringen van FC United City Pirates. Maandagavond wordt de laatste aflevering uitgezonden en zonder al te veel spoiler alerts in deze bijdrage te willen verwerken, kunnen we al verklappen dat Ayoub nog altijd niet bij een Champions League-team speelt, dat Triphene zich door het leven blijft worstelen, pendelend van Charleroi naar Antwerpen en terug, en dat er zich voor coach Yves een carrièreswitch aandient. Maar wees gerust: hij blijft zich wel als algemeen coördinator van de sociale cel inzetten voor het project.

De opnamen voor de serie vonden plaats in het voetbalseizoen 2020-2021, de laatste draaidag dateert van tien maanden geleden. Een eeuwigheid in een jong mensenleven. “Het was confronterend om mezelf en de jongeren bezig te zien”, stelt Kabwe, ex-profvoetballer bij SK Beveren en zelf vanuit zijn jeugdjaren goed bekend met de beruchte Chicagoblokken op Antwerpen Linkeroever, waar veel van de City Pirates-voetballertjes in moeizame omstandigheden opgroeien.

“We begrijpen nu ook veel beter waarom de dingen lopen zoals ze lopen. ‘Zijn wij altijd zo?’, vroegen sommigen aan mij na het zien van de eerste afleveringen. Het antwoord was: ja. En dan hebben we nog niet eens de heftigste fragmenten getoond. We hebben ook veel níet laten zien, omdat het te delicaat was. Ik heb er voor mezelf de les uit getrokken dat ik soms te veel energie steek in sommige casussen. Door het zien van de serie kan ik alles veel beter kaderen. Ik moet meer leren afbakenen. Anderzijds gaf het me wel een extra boost om hiermee door te gaan.”

'Ons project weerspiegelt de maatschappij. Iedere persoon kan problemen hebben. Of je nu uit Congo, Macedonië, Turkije of België komt.' Beeld © VRT

Spiegel

Veel meer dan een tv-serie over jonge voetbaltalenten is FC United City Pirates een harde en tegelijk ontroerende confrontatie met de multiculturele wereld waarin we leven: de onvermijdelijke problemen en de moeilijke uitdagingen die die met zich meebrengt, maar ook de opportuniteiten die er zijn, als je ze maar wil zien en een kans wil geven. Die enorme contrasten vormen een rode draad die de kijker van verbazing naar verbazing leidt. Het leven zoals het is in een aantal vergeten wijken, waar de concrete gevolgen van racisme, discriminatie en achteruitstelling zich elke dag laten voelen en waar wie er moet zien te overleven als tegenreactie weleens buiten de lijntjes kleurt. Het leven zoals het niet zou moeten zijn.

Voetbal is voor die jongeren vooral een tijdelijk ontsnappen aan vervelende situaties thuis, op straat of op school. “Ons project weerspiegelt de maatschappij”, zegt Kabwe. “Iedere persoon kan problemen hebben. Of je nu uit Congo, Macedonië, Turkije of België komt. Het interessante aan ons project is dat we heel persoonlijk met hen omgaan. Ons doel is niet om profvoetballers af te leveren, maar volwaardige burgers.”

Yves Kabwe dribbelt in alle afleveringen tussen zijn verschillende rollen binnen het project: mentor, begeleider, boeman, leraar, ersatzvader, troostfiguur, teleurgestelde supporter, boze buur. En ze zijn hem allemaal op het lijf geschreven. Je gelooft hem. Die jongeren geloven hem, al kost het soms moeite om hen te overtuigen. “Ik zal de laatste zijn om de dromen van zo’n jongen te minimaliseren. Je weet niet wat het leven gaat brengen, wie ben ik dan om te zeggen dat hij nooit profvoetballer zal worden? Ik probeer hen bij te sturen richting hun dromen, maar ik geef hen wel realistische feedback. Dat ik zelf kortstondig profvoetballer ben geweest en gezien heb wat er zich in die wereld afspeelt, maakt mijn verhaal geloofwaardig.”

Authentiek

Ook de initiatiefnemer van het project, ondernemer Michel Pradolini, is zeer tevreden over de tv-reeks, weet Yves Kabwe. “In het verleden was het soms moeilijk om duidelijk te maken aan de buitenwereld wat we precies doen. Nu niet meer. Al hebben we dan alleen nog maar ingezoomd op een van de sociale werkers: er zijn er nog vijf andere die even waardevolle bijdragen leveren. City Pirates is veel meer dan Yves Kabwe.”

Naast voetbal wordt er binnen de organisatie ook gefocust op dans en muziek, zodat niet alleen jonge voetballers van straat worden geplukt, waar ze riskeren in een parallelle wereld te belanden. “Hoe meer organisaties dit model zullen overnemen, hoe meer die jongeren kunnen geholpen worden. Dat is het hoofddoel.”

Er kwamen vooral positieve, leuke reacties binnen, stelde Kabwe vast. “Mensen schreven dat ze een traan hadden gelaten bij het zien van een fragment. Of ze zeiden dat ze meevoelden met een van onze spelers. Velen herkenden zich in een situatie. Ondanks de soms hevige momenten laten we uiteindelijk toch vooral het positieve zien, vind ik. Er wordt geen seconde in geacteerd, alles is authentiek.”

FC United City Pirates, maandag 14 maart, 21.20 uur op Canvas. De zes afleveringen staan ook op vrt.be/vrtnu.