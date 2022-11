Yogameester reist mee met Hazard en co. naar Qatar

Eden Hazard kent hem door en door. In de zeven seizoenen die hij bij Chelsea speelde, ging hij regelmatig langs bij Vinay Menon (48) voor een relaxatiesessie. Op een vraag van The New York Times heeft de aanvoerder van de Rode Duivels ooit een lovende review nagelaten over de yogameester. “Toen ik hem voor het eerst zag op de club vroeg ik me af: wie is hij? Wat doet hij hier? Maar in het voetbal draait het om druk. En na een uur bij Menon vloeit de druk weg. Een uur lang laat je lichaam alles los.”

Toch is het niet op verzoek van Hazard dat Menon straks naar Qatar zal vliegen. Op Chelsea valt te horen dat bondscoach Roberto Martínez de drijvende kracht is achter de samenwerking. In september, tijdens de vorige interlands, maakten de Duivels kennis met hem. De voorbije weken werd een akkoord gezocht om ook tijdens het WK een beroep te kunnen doen op zijn diensten.

Naar Londen

Begin 2009 kreeg de Indiase wellnessconsulent plots een telefoontje van een oud-cliënt. Of hij niet naar Engeland wilde reizen om er zijn relaxatie- en ademhalingstechnieken te delen met zijn dochter en haar man, een rijke Rus die een optrekje had in West-Londen.

Menon ging in op het voorstel. In de lente van 2009 vloog hij naar Londen voor een gesprek met het geïnteresseerde echtpaar. Hij vertelde hen dat hij zich in yoga had verdiept en dat hij in een kuuroord in de Himalaya invloedrijke mensen had geïntroduceerd in zijn methodes. Aan het eind van de kennismaking vroeg het koppel of hij geen zin had om mee naar het voetbal te gaan.

“Ik had geen idee wie hij was”, vertelde Menon aan The New York Times. Op Stamford Bridge vielen de puzzelstukjes samen. Zijn nieuwe baas was Roman Abramovitsj, toen nog eigenaar van Chelsea FC.

Abramovitsj introduceerde zijn persoonlijke yogatrainer op het oefencomplex. Een gesprek in de kantine met vedette Didier Drogba veranderde zijn carrière. De Ivoriaan stemde in met een proefsessie en bleef terugkomen. De mond-tot-mondreclame in de vestiaire deed de rest. Ook Hazard raakte verkocht. In 2016 probeerde José Mourinho Menon zelfs naar Man United te lokken.