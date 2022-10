Yellow Tigers tegen Japan op zoek naar nieuwe stunt

Britt Herbots, die kent u intussen al. Springveer. Topscoorster. De vedette van de Tigers, die met plezier die rol op zich neemt. Minder opvallend maar even belangrijk is Celine Van Gestel. Voor wie de naam een belletje doet rinkelen: de 24-jarige speelster van Firenze deed in het voorjaar mee aan Blind Gekocht.

Ze sprak haar spaarcenten aan om samen met haar vriend Florian een woning in Leuven te kopen.

In het volleybal is de Kempense evenwel bekend als de kapitein van de Tigers. Een stille kracht, een rots in verdediging en receptie - onzichtbaar, voor de buitenwereld soms toch.

“Ik weet dat veel mensen niet opmerken hoeveel werk ik op mij neem maar ik doe dat met plezier," zegt ze. “En ik voel me ook het beste in die rol. Dat is de kracht van de Tigers: elke speelster kent z’n job binnen de ploeg.”

Op de Volley Nations League (VNL) ontbrak Van Gestel door een voetblessure en dat speelde de Tigers parten: in augustus tuimelden ze uit de VNL. Maar op dit WK is ze van de pijn verlost en kan ze weer voluit gaan. Dat zal nodig zijn om vandaag Japan te trotseren.

Een taaie klant - ze staan niet voor niets zevende op de wereldranking - maar geen mission impossible. Voor één keer zijn de Tigers fysiek niet in het nadeel. En tijdens de VNL in juli haalden de Belgen het nog met 3-2.

“Dat betekent niet dat we hen gaan onderschatten,” stelt Van Gestel. “Het zal erop aankomen om hun spel te ontregelen en daarom wordt de opslag heel belangrijk. Onderhands kunnen we hen niet overklassen.

Ze verdedigen sterk op harde ballen, dus het wordt zaak om slim te spelen, om de bal scherp aan het net te brengen. Wij beginnen aan elke match met dezelfde ingesteldheid: alles of niets. Tegen Japan zal dat zeker nodig zijn.”

Er staat ook wel wat op het spel vandaag. Bij winst blijft België vol in de running voor de kwartfinales - wat een historisch resultaat zou zijn - terwijl een nederlaag hen uit koers zou slaan. Van Gestel: “We hebben al een keer gestunt, tegen Nederland, en kwalificeerden ons met 12 punten voor de tweede ronde, meer dan gedacht.

Daar konden we alleen maar van dromen. De voorbereiding was niet makkelijk, het was lang zoeken maar nu is de ploeg op elkaar ingespeeld. We vechten voor elkaar en dat maakt ons sterk. We gaan ervoor, zonder te vergeten dat het voor ons allemaal de eerste keer is dat we op een WK staan. Daar moeten we ook van genieten.”

