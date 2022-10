Yellow Tigers stunten op WK volleybal met winst tegen gastland Nederland

Het Belgisch team begon als een wervelwind aan het duel tegen Nederland. Heel sterk in de organisatie, het strategisch plan werd perfect uitgevoerd. De thuisploeg werd omver geblazen. De bezoekers waren magistraal in verdediging, gedecideerd in de aanval, topservice erbovenop. Kijk naar de tussenstanden: 11-21 en 16-25.

En de demonstratie ging voort. In de tweede set moest Nederland op 4-13 naar een tweede time-out grijpen. Om bijna 10.000 thuissupporters stil te krijgen moet je goed zijn en de Yellow Tigers waren heel goed. Nederland herpakte zich tot 16-19. Op 22-23 dreigde het Italiaanse spook weer terug te keren. Maar de Belgen hadden hun les geleerd.

Set drie verliep moeizamer. Voor elke druppel zweet moest gevochten worden. Bloedstollend via 19-22 naar 23-23. Dan even kramp in de vingers op matchbal en toch setverlies. Het surplus van Nederlandse lengte en kracht begon door te wegen. Alweer een thriller 23-23, na een challenge. Nieuw matchpoint na een ace van de Tigers. En dan toch die bevrijding op het laatste punt. Met een verdiende tweede plaats.

Nederland: Bongaerts (Dijkema 1) , Buijs 24, Timmerman 10, Plak 9 (Dambrink), Daalderop 18 (Savelkoel, Jasper), Lohuis 6. Libero: Schoot

België: Van de Vyver 3 (Van Sas, Krenicky 1), Herbots 43, Lemmens 7 (Stragier), Van Avermaet 10 (Guilliams), Van Gestel 13, Janssens 12. Libero: Rampelberg