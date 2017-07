Yellow Tigers opnieuw ten onder in World Grand Prix, maar pakken wel tweede punt

De Yellow Tigers (FIVB 16) hebben vandaag in het Braziliaanse Cuiaba ook hun negende en laatste wedstrijd in de World Grand Prix volleybal verloren. De Tigers gingen met 3-2 (29-27, 18-25, 25-12, 22-25 en 15-8) onderuit tegen de buren uit Nederland (FIVB 7), maar veroverden zo wel hun tweede puntje. De Belgische volleybalvrouwen konden in negen wedstrijden slechts twee punten behalen in de prestigieuze World Grand Prix-competitie.

Eerder verloor de verjongde groep van bondscoach Gert Vande Broek met 3-0 van Brazilië (FIVB 4), met 3-1 van Turkije (FIVB 12), met 3-0 van Servië (FIVB 3), met 3-0 van Nederland (FIVB 7), met 3-0 van Rusland (FIVB 5), met 3-2 van de Dominicaanse Republiek (FIVB 9), met 3-0 van Brazilië (FIVB 4) en met 3-1 van de Verenigde Staten (FIVB 2).



Normaal gezien zakken de Yellow Tigers door de negen nederlagen en de laatste plaats in de eindrangschikking uit de hoogste afdeling van de World Grand Prix, maar door de op til staande veranderingen is dat nog niet helemaal zeker.