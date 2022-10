Yellow Tigers moeten winnen van Argentinië na nederlaag tegen Japan

Japan. Zevende op de wereldranking. Dat is de horde die de Yellow Tigers gisteren moesten nemen in de Ahoy. Helaas struikelden de Belgen over de kleine maar onverzettelijke speelsters uit het land van de rijzende zon. In de eerste set beten de Tigers van zich af. Buitten ze hun overwicht in centimeters goed uit, met Britt Herbots - topscoorster met 30 punten - en Marlies Janssens aan het kanon. Setwinst zowaar: 25-21. Was er, na hun spraakmakende zege tegen Nederland, een nieuwe stunt in de maak?

Helaas. Na één set was de Japanse motor opgewarmd. De kleine foutjes gingen eruit, de snelheid en precisie bij hun set-up namen toe en de Belgen kregen het in alle onderdelen van het spel lastig. En om zelf te scoren, moesten de Tigers tot het uiterste gaan: Japan deed hen geen punten of sets meer ‘cadeau’. “Hun speelsters zijn als robotjes,” besloot Herbots. “Die trainen van ‘s ochtends tot ‘s avonds op zo’n contacten. Volgens mij gaan die met de bal in de hand slapen. Je kan alleen van hen winnen met fysiek spel. Met durf. Door volle gas te gaan.”

Maar de Belgen gingen niet, zo constateerde bondscoach Gert Vande Broek. Zo telde hij te veel tipballen. “Vijftien in totaal. En we scoorden er nul punten uit. Kijk, met tipballen versla je Japan niet. Dat is het best verdedigende team op het WK. Waarom deden ze dat? Uit schrik om te verliezen? Ik kreeg het er niet uit, ook al was ik heel helder in mijn opdrachten. Dan is het besluit dat we te braaf zijn. Want om te winnen moet je net risico’s nemen in je spel en je opslag.”

Vande Broek wees ook op een gebrek aan scherpte in de aanval. Herbots, in totaal 74 keer aangespeeld, kon dat alleen maar beamen. “Je weet op voorhand dat je elk punt als het ware drie keer moet maken tegen Japan. Maar dan moet de bal wel dicht en scherp aan het net komen, op de juiste hoogte, anders kan je het niet afmaken. Je moet op die bal kunnen rammen. En verdedigen, dat kunnen ze. Ik miste bij ons durf en lef. Niet alleen in de aanval. Zo misten we ook opslagen die we niet mochten missen.”

Bij winst wenkte de kwartfinale voor de Belgen. Door de nederlaag zijn ze nog niet uitgeteld, maar dan is er in het weekend een stunt nodig tegen vice-olympisch kampioen Brazilië, derde op de wereldranking, of China, vijfde op de FIVB-ranking. En vooral: dan mag het vandaag in Rotterdam beslist niet mislopen tegen Argentinië (FIVB 18). Herbots: “Tegen Argentinië is het van moeten. Dan zijn we verplicht om er 200 procent voor te gaan. Maar makkelijk zal het niet zijn. Dat is het nooit in de tweede ronde van een WK. Maar de Argentijnen zijn geen robotjes in receptie. Dan zijn er andere mogelijkheden.”

Gert Vande Broek laat zich niet vangen aan onderschatting. Hij weet dat Argentinië ook over z’n eigen wapens beschikt: “Het is een team met beleving. Een sterk geheel, met twee sterke middenmannen. Vandaag zijn de kwartfinales nog bereikbaar maar als we van Argentinië verliezen, dan is het wel gedaan.” (VH)