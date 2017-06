Yellow Tigers lijden nipte nederlaag in tweede oefenduel tegen Tsjechië

België startte met Ilka Van de Vyver, Britt Herbots, Marlies Janssens, Kaja Grobelna, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht en libero's Amber De Tant en Lisa Neyt. Jasmien Biebauw, Nathalie Lemmens, Céline Van Gestel en Dominika Strumilo kwamen in.



De Tigers bereiden zich voor op de World Grand Prix (7 juli-6 augustus). Die start in Turkije, waar ze naast het gastland Brazilië en Servië treffen. In week twee volgen in Rusland duels tegen Nederland, de Dominicaanse Republiek en thuisland Rusland. In week drie ten slotte nemen de Belgische volleyvrouwen het in Brazilië op tegen Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië.