Yellow Tigers gaan naar achtste finales ondanks twee nederlagen in groepsfase

De Belgische volleyvrouwen mogen zich opmaken voor de achtste finales van het EK. Omdat Slovenië gisteren in dezelfde poule A verloor tegen Oekraïne, zijn de Yellow Tigers zeker van een plek in de top vier van hun groep.

Slovenië sprokkelde drie punten uit zijn vier eerste groepswedstrijden en moest daarom zijn laatste pouleduel tegen Oekraïne met 3-0 of 3-1 winnen om de Yellow Tigers (zes punten uit vier wedstrijden en daarmee voorlopig vierde in de poule) op de hielen te blijven. Maar dat lukte niet.

De ploeg van bondscoach Kris Vansnick is met nog een groepswedstrijd voor de boeg dus al zeker van de volgende ronde. Vansnick zag wel twijfel in de groep sluipen. “De teleurstelling over het resultaat tegen Polen was misschien nog ­groter dan na de match tegen Oekraïne”, vertelde de coach na die nederlaag. “We hebben immers echt een goede partij gespeeld, konden in elke set lang gelijke tred houden met een absoluut topland. We haalden het niveau dat we wilden haalden, maakten veel minder fouten aan het net en waren constanter. We wilden Britt Herbots doen schitteren en dat hebben we gedaan.”

“We waren absoluut geen favoriet tegen Polen en kunnen ons tegen zo een team niets verwijten”, reageerde Herbots. “Toch ben ik wat teleurgesteld dat ik niet meer heb kunnen doen. We stonden voor een loodzware opdracht, maar hebben heel goed gespeeld.”