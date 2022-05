Yannick Carrasco, even terug in Vilvoorde voor zijn padelclub: ‘Zonder Courtois werd Real geen kampioen’

Zaterdagavond speelde hij nog 65 minuten met Atlético in de 2-0-nederlaag tegen Athletic Bilbao, gisterochtend stond hij in ‘zijn’ Vilvoorde. “Ik heb niet veel geslapen. Maar het doet goed om mijn familie en vrienden nog eens te zien”, glimlachte Yannick Carrasco bij zijn aankomst in zijn padelclub YCFIVE. In een aangename drukte - met padelspelers van over heel Europa - gaf hij het spreekwoordelijke startschot voor de (pre-)kwalificaties van de Brussels Open Padel.

“Ik hou van de sport en speel zelf als ik in België ben met vrienden. In Madrid heb ik weinig tijd. We trainen elke dag, spelen veel wedstrijden. Als je vermoeid bent, sta je minder snel op een padelveld, hé. Pas op: enkele ploegmaats spelen wel geregeld. João Félix en Mario Hermoso, bijvoorbeeld. Padel is een grote sport in Spanje. Maar ook hier groeit de sport.”

Mede dankzij Carrasco. Hij trok een padelclub op in een oude loods. “Voor mij is het speciaal dat ik dit kan neerzetten in mijn stad. Ik ben er fier op. We proberen Vilvoorde een ander gezicht te geven, nadat het in het verleden te vaak in een negatief daglicht stond. We willen de jongeren van de straat houden. Daarin speelt sport een belangrijke rol. Padel raakt iedereen. Jongeren, ouderen, mannen en vrouwen. Op het niveau van Spanje zijn we nog niet, maar qua infrastructuur hebben we in België al grote stappen gezet. Dat de World Tour Padel hier een toernooi organiseert, zegt veel.”

Yannick Carrasco. Beeld Dieter Nijs

Madrileense derby

De Brussels Open Padel zelf vindt deze week plaats van woensdag tot en met zondag in het Gare Maritime op de site van Tour & Taxis. “Maar ik zal op televisie moeten volgen”, grijnst Carrasco.

Hij mag zich opmaken voor de Madrileense derby komende zondag. Al is de grote spanning er wel af - Real Madrid kroonde zich zaterdag al tot kampioen. “Een derby blijft een derby. En voor ons is het een belangrijke match”, vertelt Carrasco, die zich naar eigen zeggen “nog steeds erg goed voelt” bij Atlético. “Wij strijden voor een plek in de top vier, die recht geeft op Champions League-voetbal. Het wordt spannend na onze nederlaag tegen Bilbao.”

Dat Real de verdiende kampioen is, kan ook Carrasco niet ontkennen. “Ze waren de meest constante. Met Thibaut (Courtois, red.) in een cruciale rol. Hij speelt een groots seizoen en heeft veel punten gepakt voor Real. Zonder hem zouden ze geen kampioen geworden zijn. En Eden? Ik heb hem laatst nog gezien - we zijn iets gaan eten. Tranquille. Hij werkt aan zijn comeback. Het gaat goed met hem. Ik ben blij voor Thibaut en Eden. Ze verdienen de titel.”

Zou Atlético zondag een erehaag vormen voor de stadsrivalen? “Dat weet ik niet”, grijnsde Carrasco nog, waarna hij met enkele padelspelers op de foto ging. Nog even kon hij genieten van zijn padelclub, familie en vrienden. Deze ochtend zit hij alweer op het vliegtuig richting Madrid.